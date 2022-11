SRBIN SE POVREDIO? Jokić napustio teren sa bolnom grimasom, u Denveru drhte

Boston Seltiksi su savladali Denver Nikole Jokića rezultatom 131:112 i tako zabeležili peti uzastopni trijumf, dok su istovremeno prekinuli niz Nagetsa od tri pobede na strani.

Jokić je pre izlaska iz igre meč završio sa 29 poena uz osam skokova uz šut iz igre 12/20, a imao je tri asistencije.

Jokić is frustrated with the ref on the baseline for not calling a foul. He was grabbed and hurt his shoulder on the rebound.