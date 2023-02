TRAGEDIJA U PORODICI ANDREE TRINKIJERIJA: Bivši trener Partizana propušta meč sa Barselonom!

Kako je saopštio klub iz Minhena, Bajern u duelu sa Barselonom neće voditi prvi trener Andrea Trinkijeri, zbog žalosti u porodici.

Trinkijeriju je preminuo rođak.

🚨 Update: Our head coach Andrea Trinchieri didn‘t travel to Barcelona due to a bereavement.



Our deepest sympathy goes to his family. pic.twitter.com/IhqiRD6GQB