NEKO DRUGI, SAMO NE ON: NBA liga objavila video sa Ol-stara, evo s kim Jokić (ni)je želeo da bude u timu

NBA liga objavila je zanimljiv video na svom zvaničnom Tviter nalogu, u kom je srpski košarkaš Nikola Jokić imao glavu ulogu.

Naime, oni su pitali Jokića s kim bio voleo da bude u timu neposredno pred Ol-star draft, a as Denvera je dao zanimljiv odgovor vezan za Luku Dončića.

- Možda Luka. Međutim, pokušao sam da igram s njim prethodnu noć i ne sviđa mi se. Tako da, ne on! Ne on. Neko drugi, ne Luka- šalio se Jokić, dok je sve to govorio iza Dončićevih leđa.

Nikola i Luka su na kraju bili u istom timu, Lebron Džejms Timu, i doživeli su poraz, a obojica su imali učinak od po četiri ubačena poena.

"Anyone specific you're hoping to play with?"



Nikola Jokic's answer before the All-Star draft on Sunday 🤣#NBAAllStar pic.twitter.com/gFd3RFNt89 — NBA (@NBA) 21. фебруар 2023.

