NAJBOLJI U ISTORIJI NBA! Nikola Jokić oborio NESTVARAN REKORD! Sve vodi ka ulasku Srbina u ODABRANO DRUŠTVO!

Sve to nam je u protekloj noći ponovo priredio sjajni centar Denvera.

U pobedi nad Los Anđeles Klipersima odigrao je fenomenalno, što govore i neverovatne brojke, a uz to još jednom je ušao u istoriju NBA lige.

Ovo je bio njegov 23. tripl-dabl učinak u sezoni, a 99. u karijeri.

Pored toga, protiv Klipersa su Nagetsi pobedili 27. put uzastopno na meču na kojem je Jokić dvocifren u tri različite statističke kolone.

Po tome je Srbin postao najbolji u istoriji NBA što je neverovatan podatak.

The Nuggets have won 27 games in a row when Jokic has a triple-double 🤩



That's the longest streak in NBA history 👏 pic.twitter.com/VDUwbaZJte