NBA LIGA SE POKLONILA JOKIĆU: Srbin je prvi, ovo niko nikada u istoriji nije uradio

Nikola Jokić je nastavio da pomera granice u NBA ligi i na trećem meču polufinalne serije Zapada protiv Finiksa napravio je nešto što nikome nikada pre njega nije uspelo!



Zbog toga mu je NBA liga odala psoebno priznanje, jer je Jokić postao prvi igrač u istoriji koji je na jednom plej-of meču postigao najmanje 25 poena i po 15 skokova i asistencija.

Jokić je u porazu Denvera stigao do tripl-dabla na četiri minuta do kraja treće četvrtine, da bi do kraja zabeležio 30 poena i po 17 skokova i asistencija.

Nikola Jokic is the first player in NBA history to record 25+ points, 15+ rebounds, and 15+ assists in a Playoff game 👏



FINAL MINUTE ON ESPN pic.twitter.com/p6y7glzbL4 — NBA (@NBA) 06. мај 2023.

Naravno, za njega su ove asistencije i lični rekord kada je u pitanju plej-of, dok se sa tim novim tripl-dablom izjednačio sa legendarnim Viltom Čemberlenom. I tu mu još jedan fali da ponovo ispište stranice NBA istorije.

