OGLASIO SE DOKTOR REPREZENTACIJE: Ljudi hoće da Boriši doniraju bubreg, to je karakter naroda

Doktor reprezentacije govorio je o zdravstvenom stanju srpskog košarkaša

Boriša Simanić je juče izašao na Balkon gde je dobio najveće ovacije od svih.

Novak Đoković ga je nazvao herojem nacije, a on se iz Manile vratio bez jednog bubrega, a ko zna kakav bi sled događanja bio da nije bilo doktora Dragana Radovanovića.

On je prepoznao simptome i smestio je Borišu u bolnicu gde je išao na dve operacije na kojima je izgubio preko dve litre krvi.

Sada se Boriša oporavlja, a doktor Radovanović je da su za srpskog košarkaša napravljeni posebni uslovi.

- Uticao je veliki broj pozitivnih i dobrih emocija, prepoznali su svi da je on deo jednog velikog sportskog uspeha i trenutka koji je obradovao celu naciju. Sticajem okolnosti njemu je doneo velike zdravstvene probleme, ali je na kraju deo velike radosti i to je veoma važno za njegov psihički oporavak. Zato smo mu i dozvolili da ide sa nama, napravili smo specijalne uslove da sedi, da ne stoji mnogo. Čovek mora da bude okružen toplim emocijama da bi se oporavio -rekao je Radovanović za RTS.

Tokom leta, Boriša je bio u zadnjem delu aviona, što mu je bilo prvo pojavljivanje u javnosti nakon izlaska iz bolnice.

- Hteo je da bude u prednjem delu aviona sa drugovima. Direktno iz bolnice otišao je u avion, bio mu je to prvi izlazak u javnost i spoljni svet i prvo viđanje sa njima. Izbegavali smo da ga oni posećuju u bolnici zbog preventivnih razloga. Mnogo mu je značilo što je bio sa njima tada.

Osvrnuo se doktor na povredu koja je veoma retka.

- Povezano je to sa obilnim krvarenjem i ozbiljnim gubitkom krvi. Povreda bubrega spada u najteže i najređe. Učestalost povrede bubrega je između jedan i pet posto i gradira se na pet stepeni. Njegova je bila između četvrtog i petog što je ekstremno retko. Nigde nisam pronašao podatak o sportisti sa tom povredom. Hirurzi na Filipinima pokušali su da mu spasu bubreg i zaustave krvarenje. Posttraumatske promene dovele su do toga da jedan deo organa izumire dekoliko dana kasnije, ceo je izvađen. Druga operacija bila je zbog pokušaja da se mladom čoveku i sportisti spasi bubreg.

Jedan od problema bio je i filipinski zdravstveni sistem koji je prespor.

- Po nekim simptomima vrlo brzo posle povrede i izlaska uputili smo ga u svlačionici i posle toga sam zaključio da se radi o ozbiljnoj povredi i brzo smo ga prevezli u bolnicu koja je bila određena od strane FIBA za lečenje učesnika Mundobasketa. Insistirao sam na brzini reakcije, dijagnostike i hirurškog zbrinjavanja. Njihov način organizacije je specifičan, spor je, treba vreme za dijagnostiku, za pojavu svih lekara koji su za to nepophodni. Borili smo se s vremenom i da se što manje krvi izgubi, borba je uspešno završena.

Doktor je oduševljen činjenicom da se na društvenim mrežama javljaju mnogi kako bi donirali bubreg Boriši.

- To komentarišem dobrotom i podrškom ljudi, to je uvek u našem narodu, te intenzivne emocije dobrote rađaju se u trenucima kada je veoma teško i kada su prirodne katastrofe i kada narod želi da pomogne. To je najvažnije, da pokažete dušu i karakter kada su iskušenja, to je suština.

Za kraj je doktor istakao da je uveren da će se Boriša vratiti košarci.

- Ima mnogo primera u sportu gde su ljudi sa jednim bubregom postali vrhunski asovi. Siguran sam da će Simanić nastaviti da se bavi sportom. Mlad je. Zdrav je i povređen, nije bolestan kao neki ljudi kojima zbog toga mora da se ukloni bubreg - zaključuje Radovanović.

Autor: