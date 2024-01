'BILA BI NAM ČAST DA IGRAMO SA PARTIZANOM U BEOGRADU' Iz Golden Stejta poručuju: Meč za Miloja je SJAJNA IDEJA!

Višestruki NBA šampion Golden oduševljen je idejom Partizana.

Legendarni košarkaš, a sada član uprave Golden Stejt Voriorsa, Zaza Pačulija, prokomentarisao je inicijativu prvog čoveka crno-belih Ostoje Mijailovića da Partizan i Voriorsi u čast Dejana Milojevića odigraju prijateljski meč u Beogradu.

Podsetimo, predsednik Partizana Ostoja Mijailović ekskluzivno za Kurir otkrio je da crno-beli planiraju da pozovu Golden Stejt u Beograd, kako bi odigrali meč na otovorenom u Dekijevu čast.

Ova ideja oduševila je ljude iz slavne NBA franšize.

"Nismo čuli za poziv Partizana, ali moram da kažem da je to fantastična ideja. Skidam kapi predsedniku Partizana na inicijativi koja je prelepa jer je Deki zaslužio tako nešto zbog svega što je uradio. Naravno nama bi bila čast da igramo sa Partizanom u Srbiji, ali isto tako moram da naglasim da to nije lako izvodljivo. NBA liga je biznis, gleda se nekoliko faktora, od igrača, rasporeda, moralo bi da se poklopi dosta toga da bi se to dogodilo, ali ideja je izvanredna i lično bih baš voleo da se tako realizuje i zbog igrača i navijača u Srbiji, ali pre svega u znak sećanja na čoveka kakav je Dejan Milojević", rekao je Pačulija.

Dejan Milojević ostavio je dubok trag u Partizanu kao igrač, a i u Golden Stejtu je bio omiljen i počeo da gradi ozbiljnu trenersku karijeru. Tužne slike iz Beogradske Arene, kao i iz Čejs centra iz San Franciska, obišle su svet. Oba kluba su se na dostojanstven način oprostila od Dekija

Mijailović: Planiramo meč na otvorenom Prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović, u razgovoru za Kurir otkrio je da crno-beli planiraju da pošalju poziv jednoj od najpopularnijih NBA ekipa, kako bi zajedno odali počast Dejanu Milojeviću. "Mi razmišljamo o tome da priredimo meč između Partizana i Golden Stejta u čast Dejana Milojevića u Beogradu. Želimo da organizujemo utakmicu na otvorenom kao što smo to uradili na Tašmajdanu pred početak ove sezone", kaže za Kurir predsednik Partizana Ostoja Mijailović i dodaje: "Bilo bi to fenomenalno za oba kluba, kao i za Srbiju. Uputićemo im poziv, a spremni smo da Golden Stejtu platimo troškove dolaska i boravka u našem gradu. Bio bi to termin u pripremnom periodu. Dejan je bio omiljen u toj NBA ekipi, a suvišno je i govoriti kakav trag je ostavio u našem klubu".