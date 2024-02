BRUKA PARTIZANA! Skromni Split ih UNIŠTIO usred Beograda: E, ovo je već ozbiljno poniženje za Obradovićev tim!

Bruka kakvu Partizan ne pamti! Crno-beli su razbijeni od strane Splita usred Beograda rezultatom 67:74 u meču 19. kola Aba lige.

Ovo je bila najgora utakmica srpskog tima u poslednjih nekoliko godina. Delovalo je da Obradovićem tim uopšte nije došao na meč.

Igrači su bilo nezainteresovani, borbenost nije postojala, o koncentraciji da ne govorimo... Na kraju razlika i nije toliko velika, koliko je bila u većem delu utakmice.

Gosti su održavali od 15 do 20 razlike veći deo utakmice. Igrali su sjajno, ali to nikako ne amnestira Obradovićev tim koji je bio ispod svakog nivoa.

Šut za tri poena je bio verovatno najgori u skorijoj istoriji kluba - 4 od 31 (ispod 13 odsto).

Što se tiče igrača, apsolutno nije bilo svetle tačke u timu Željka Obradovića. Naneli je jedini bio dvocifren sa 10 poena. Međutim, trojke je šutirao 1/6. Isti šut za tri poena imao je i Avramović. Smit je imao 0/4...

Ovo je četvrti uzastopni poraz Partizana i jasan dokaz da nešto u timu ne štima. Moraće Obradović što pre da to reši.

Evo kako je izgledao tok meča:

Na kraju crno-beli koriste opuštanje gostiju i malo smanjuju rezultat.

56:71 - Gosti održavaju veliku prednost i privode meč kraju. Dva minuta košarke ostalo je u Areni.

52:67 - Nema više nikakvih izgleda za preokretom na ovom meču. Do kraja je nešto više od tri minuta.

52:65 - Vuko lepom finom dolazi do lake pozicije i poena. Naneliju beži lopta, a imao je otvoren put do koša... Potom, Gnjidić zakucava za veliku prednost gostiju.

52:61 - Stegao je Partizan odbranu, gosti promaju trojku uz zvuk sirene. Naneli potom fauliran (2/2).

50:61 - Jamarazovo zakucavanje probudilo je Arenu! Rimac trazi minut odmora, do kraja nešto više od šest minuta.

Partizan je u jednom napadu imao - nadrealnih 6 promašaja! Od toga četiri zicera. Nestvarno potpuno!

48:61 - Šorter ubacuje dva penala, a Naneli konačno pogađa za tri! Crno-beli su na 8% pri putu za tri poena. Neverovatno!

45:59 - Kabolko promašuje zakucavanje. Naneli promašuje za tri. Anđušić promašuje za tri. Kabolko promašuje dva bacanja. To smo za sada videli od Partizana za 2 minuta u poslednjem kvratalu.

Kraj trećeg kvartala - 45:59. Partizan je gubio čak i 20 razlike u ovom delu igre. Na kraju crno-beli su se koliko-toliko vratili u meč. Ovaj deo igre završen je 15:15.

Treća četvrtina

45:57 - Kalajdžić izbacuje finom Ledeja, ali uzvraća Naneli košem uz ličnu grešku.

