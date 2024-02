OTKRIVENA VELIKA JOKIĆEVA TAJNA: Raskirnkao ga saigrač, omakla mu se i PSOVKA (VIDEO)

Nikola Jokić često zna da kaže da je košarka za njega samo posao, ali Pejton Votson, saigrač našeg asa, otkrio je koliko Srbin zaista voli košarku.

Jedan od najboljih mladih igrača Denver Nagetsa bio je gost u Jokićevoj kući. Prva stvar koju je primetio jeste mesto gde srpski centar drži sve svoje trofeje. Nikola je osvojio dva MVP trofeja u nizu, a prošle sezone je bio MVP finala, pa za njih ima posebno mesto.

- Kada sam ušao bio sam zapanjen MVP trofejema. Ima veliku vitrinu sa loptama, trofejima, mrežama. Neverovatno, ali pogodi vas tek kada vidite drugi MVP trofej. Tada su ga promenili i to je bio jedini momenat kada možete da ga vidite - rekao je Votson u podkastu "The DNVR DNBA Show“

Inače, Votson i Jokić su dobri prijatelji, a zajedno su snimili reklamu koja je ubrzo postala viralna u Americi. Sve se odvilo na bazenu u okviru jednog hotela, gde je Jokić "objasnio“ koliko su slični hotelski bazeni i sedišta pored košarkaškog terena.

U jednom trenutku se Nikoli omakla psovka jer nije bio dovoljno koncentrisan tokom snimanja.

- Zaboravio sam šta je trebalo da kažem. Aaaaa je*em ti mamu, aaaaaaa - vikao je srpski košarkaš.

Votson je ove sezone postao vrlo bitan igrač u Denverovoj rotaciji, a za 18 minuta na parketu beleži 7,1 poen uz 2,8 skokova.

Nikola Jokic and Peyton Watson did a commercial for Hotels .com and it’s PURE COMEDY 🤣pic.twitter.com/3GterKDgl9