OTKRIVENA TAJNA TITOVOG I JOVANKINOG BRAKA: Ovo se do sada nije znalo - svi se pitaju da li uopšte moguće

Jugoslovenska, ali i svetska javnost bila je veoma iznenađena kada se pojavila vest o venčanju Josipa Broza Tita sa bivšom partizankom Jovankom. Iako je njegova mlada bila upola mlađa od njega, to mu nije smetalo, a sigurno je uvek imao glasine da voli žene, pa ovo i nije toliko čudno.

Pre nego što se oženio Jovankom Budisavljević, doživotni predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito se već tri puta ženio i imao bezbroj ljubavnica, toliko da je bilo teško pobrojati sve Titove žene. Važio je za ženskaroša, ali su se mnogi iznenadili kada je odlučio da se ponovo oženi, dok je to učinio u potpunoj tajnosti sa mladom ženom upola mlađom.

Venčali su se tajno

Iako je njihov brak kasnije krasio glamur i savršeno su plovili morem svečanih dočeka i događaja, Josip i Jovanka su u sam brak ušli mnogo tiše i neupadljivije. Tajno su se venčali 15. aprila 1952. godine kod Iloka. Iločani su kasnije pričali da je to bila intimna svečanost u Titovoj vili „Dunavka” u Pajzošu, između Šarengrada, Bapske i Iloka. Kasnije je u službenim knjigama brak upisan u Šarengradu. Ne zna se ko je sve prisustvovao venčanju, ali se veruje da je sve bilo organizovano za najuži krug.

- Znali smo da je svadba tamo, ali je se ne sećamo. Međutim, tamo smo počeli da radimo kasnije. Radili smo svoj posao i nikoga nismo pitali ništa o njemu. Znam samo da nigde u kući nije bilo fotografija koje su me podsećale na to venčanje, ispričala je godinama kasnije Rozalija Džalto, koja je sa suprugom Mijom radila u „Dunavki”. Rozalija se prisetila i luksuza ovog zdanja, pa je u drugom intervjuu medijima otkrila da se u okviru imanja nalazio vinski podrum sa 2.000 flaša vina, a okružen je heliodrom, lovačkim kolibama, vinogradom i šumom.

Za bračni par, Broz je rekao da su to bili veoma ljubazni ljudi koji su se veoma dobro ophodili prema svojim zaposlenima, ali i ističe da nije bilo previše prilika da ćaskaju jedni sa drugima. Ipak, predsednik ih je uvek pozdravljao i pitao za zdravlje, a vreme je najradije provodio u razgovoru i šali sa Jovankom.

Tito se oženio u 60. godini

Vest da se Josip Broz oženio, u svojoj 60. godini, odjeknula je i u jugoslovenskim i u svetskim medijima. Ni sada to nije nešto što je uobičajeno, posebno kada su predsednici u pitanju, pa ne čudi što je ova vest izazvala galamu u javnosti. Tek kada su novinari dobili pozive na prijem u čast jednog visokog gosta iz Velike Britanije, a gde su se Jovanka i Broz pojavili kao bračni par, saznalo se za njihov bračni status.

– Na prijemu održanom u čast britanskog ministra spoljnih poslova Idne u Belom dvoru, maršal Tito je bio obučen u belu uniformu sa zlatnim obeležjima. Njegova supruga, prelepa preplanula brineta, nosila je bordo satensku haljinu. Maršal i njegova supruga primili su goste u foajeu Dvora, nekadašnje rezidencije kneza Pavla. Izlazeći prvi put pred strance, gospođa Broz je oko vrata nosila zlatnu ogrlicu, dok je na haljini imala dijamantski broš. Crna kosa je okruživala njenu figuru i bila je začešljana u obliku punđe, pisao je tada Rojters. Vilijam Gejlmor, novinar njujorškog lista „Dejli kompas”, posebno je bio zainteresovan za razliku u godinama između porodice Broz, iako to nije doživeo kao preveliko iznenađenje, dok je na našim prostorima to još uvek bila vest.

– Vest da je maršal Tito u 60. godini uzeo 28-godišnju mladu Jovanku Budisavljević, za mnoge može biti iznenađujuća. Pošto sam ih upoznao i dugo razgovarao, nisam nimalo iznenađen. Josip Broz Tito, bez obzira na ulogu koju igra na međunarodnoj sceni i njegov dramatičan uspon na vlast, jedan je od najupečatljivijih ljudi koje sam ikada sreo.

Potpuno razumem zašto mlada žena, 32 godine mlađa od njega, smatra da je on veoma privlačan primer vladajuće muškosti za razliku od njegovih 60 godina. Čak i njegovi neprijatelji priznaju da je on čovek magnetne snage, nežnih i proročkih očiju i širokih ramena ispod grive plave kose. Lako se smeje i ima meki baršunasti osmeh. Tito je ličnost koja može da inspiriše ljude i privuče žene, napisao je on. Rojters je novu suprugu jugoslovenskog maršala opisao kao privlačnu ženu i istakao da su Broz i ona slične visine.

