NATO JE POKAZAO DA JE SVE VREME RADIO SA PRIŠTINOM Vučić: "Igrali su se dobrog i lošeg policajca"

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u Kuršumliji da to što je baš danas na godišnjicu NATO bombardovanja Srbije tzv. Kosovo dobilo status pridružene članice NATO, ništa posebno ne znači, jer je to i do sada bilo suštinski, ali da pokazuje da su sve vreme radili kao uigran tim i samo glumili "dobrog i lošeg policajca".

"Oni to vole na datume, za njih su datumi značajni. Zato su one naše bednike naterali da isporuče Miloševića na Vidovdan. Zato su danas doneli odluku o Prištini kao pridruženom članu parlamentarne skupštine NATO. Zato će opet da izaberu neki poseban dan kada će da ih prime u Savet Evrope. A sve to tobož provodeći sankcije protiv Prištine", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše taj potez NATO. Možete misliti sankcije u kojima im daju viznu liberalizaciju, dodao je Vučić. "Pridruženi član parlamentarne skupštine NATO-a, to je jedan stepenik više od onog što su bili do sad. Članstvo u Savetu Evrope - teške te sankcije. I to vam samo pokazuje da su sve vreme radili kao uigran tim, da su sve vreme radili zajedno i da su samo glumili dobrog i lošeg policajca i ništa više od toga. Koliko god da smo mali, koliko god da nismo pametni, kako i koliko su oni pametni, ipak idioti nismo", naglasio je Vučić. Istakao je da će ipak živeti Srbija i da oni ne razumeju da je za nas Srbe sloboda veća i preča od vazduha. "Veća i preča od svega. I da ćemo uvek umeti da sačuvamo i odbranimo slobodu i svog naroda, i nebo i zemlju svoje Srbije", poručio je Vučić.