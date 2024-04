TRISTAN VUKČEVIĆ: Nije mi se sviđalo u Partizanu, proveo sam tamo dve loše godine

Nije Tristan Vukčević povezao ni mesec dana u NBA ligi, a već je pokazao da je Vašington učinio pravu stvar kada ga je angažovao!

Potpisao je Vukčević ugvor sa Vizardsima do leta 2025. gdoine, uz napomenu da je druga sezona opciona, a u međuvremenu je dao intervju za "Mundo Deportivo" u kom je otkrio zbog čega je neočekivano napustio Partizan.

Štaviše, sam je platio obeštećenje kako bi se preselio u NBA.

- Bila je to moja odluka, nije mi se sviđalo u Partizanu. Proveo sam tamo dve veoma loše godine. Kada se ukazala prilika, rekao sam: "Baš me briga, platiću i to je to." Dogodilo se mnogo stvari, ne želim da ulazim previše u detalje. Ali, nisam mnogo igrao i zbog toga se nisam osećao prijatno.

Osvrnuo se i na rad sa Željkom Obradovićem.

- Mnogo mi je pomogao, uvek lepo govorim o njemu. Imao sam 18 godina kada sam došao i to što sam imao priliku da vidim košarku negde drugde mi je zaista pomoglo, mogu tako da kažem.