OVAKO SE KOSTA KECMANOVIĆ PONEO PREMA ROĐENOJ MAJCI! Osoblje zdravstvene ustanove u kojoj se dečak-ubica nalazi šokirano njegovim ponašanjem

Čak i nakon toliko vremena od zverskog zločina, Kosta nije ni zastao da promisli o tragediji koju je počinio, već svakog dana pokazuje koliko je ravnodušan.

Kosta Kecmanović koji je 3. maja počinio stravičan masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", odmah nakon tragedije, prebačen je na Kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, gde se i dalje nalazi.

Dečak-ubica je pre krvavog pira, u svojoj sobi do detalja isplanirao način na koji će tog kobnog jutra ući u školu, koje oružje će koristiti, kao i ko će biti njegove mete. Iako su svi očekivali da će kada shvati šta je zapravo učinio i da je deset porodica zavio u crno, pokazati svoje emocije, on to nije učinio.

Takođe, osoblje je ostalo u šoku, jer je Kosta bio potpuno hladnokrvan čak i kada se prvi put susreo sa svojom majkom Miljanom.

- Kosta svoje ponašanje nije promenio nijednog trenutka. Kad god da su mu bila postavljana pitanja o zločinu koji je počinio, on je odgovarao potpuno smireno, hladnokrvno i bez trunke emocije. Svi su očekivali da će se ipak nešto promeniti kada bude video nekoga od porodice, međutim, Kosta kada je ugledao svoju majku prvi put u bolnici, ponašao se kao da je ugledao stranca, apsolutno nijednu reakciju nije imao, što je osoblje ostavilo u šoku - navodi izvor iz istrage.

Da podsetimo, Miljani Kecmanović u oktobru mesecu određena je mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem, kojom joj je zabranjeno da prilazi, sastaje se ili komunicira sa svedokom K.K., te je istovremeno upozorena da se prema njoj može odrediti teža mera ukoliko prekrši izrečenu zabranu.