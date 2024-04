Uhapšen bivši saigrač Bogdanovića i Bjelice - Optužuju ga za silovanje, završio u zatvoru

Nekadašnji NBA košarkaš Ben Meklemor uhapšen je u utorak zboog optužbi za silovanje i završio je u zatvoru u Oregonu, javljaju mediji u SAD!

Meklemor je igrao devet sezona u NBA ligi, u proseku je beležio devet poena po meču, dok je u sezoni 2018/19 bio saigrač Bogdana Bogdanovića i Nemanje Bjelice u Sakramento Kingsima. Doduše, otpušten je već u februaru 2019.

