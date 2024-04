ČOVIĆ ZA PINK O SKANDIRANJU PROTIV UPRAVE: Uvalili su grupu ljudi, ali niste nas birali, nećete nas oterati! (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde su došli do veoma teške pobede protiv SC Derbija u prvom meču četvrtfinala plejofa ABA lige, slavili su sa 83:81 i to nakon što su gubili više od 38 minuta igre, dok je zaostatak išao čak i do 18 poena razlike pred poslednju deonicu.

Zvezda je uspela da okrene rezultat, ali su navijači bili izuzetno nezadovoljni, što su pokazali i skandiranjem protiv uprave, po prvi put nakon 13 godina, otkako je Nebojša Čović i stigao u klub.

Čak je i sam Miloš Teodosić smirivao navijače, tražio je da ćute i da ne skandiraju protiv njih, što su i poslušali, dok je o tome govorio i Nebojša Čović.

- Protiv košarkaškog kluba Crvene zvezde vode se prljave kampanje, zato što je to najuspešniji srpski klub. To potvrđuju 23 osvojena trofeja od 2011. godine i činjenica da Crvena zvezda daje devet reprezentativaca za našu državu. Nije važno da osvajaš trofeje, važna je Evropa. Poraz od Efesa jeste bruka i sramota, ali ako ćemo da pričamo o bruci i sramoti, onda bismo morali da pričamo ovde mnogo duže i o raznoraznim oblastima. Vodi se ta kampanja da je Zvezda neuspešna, a drugi uspešni. Zvezda neuspešna sa 23 trofeja i šest trofeja poslednje vreme sa potrošenih 37 miliona evra, a neki uspešni sa jednim trofejem i potrošenih 60 miliona evra - rekao je Čović za Novo jutro TV Pink.

- Super. I onda nam uvale juče neku grupu ljudi, koji da li su plaćeni, pojma nemam, vikali su "uprava napolje". Prvo, oni nas nisu ni birali, neće nas ni oterati. Drugo, ja ne znam kuda da izađemo napolje, neka oni dođu dole da nam kažu kuda da to izađemo. Tih priča smo se naslušali i nagledali. I kada pogledate sve druge klubove u Sportskom društvu Crvena zvezda, opet ćete videti da imamo najbolje rezultate - rekao je između ostalog Čović.