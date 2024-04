NEMANJA BJELICA SE VRAĆA KOŠARCI Srbin odlazi kod bivšeg trenera Crvene zvezde, dobio novi posao

Srpski košarkaš Nemanja Bjelica nedavno je završio 20 godina dugu karijeru.

Uspeo je da osvoji NBA ligu sa Golden Stejtom i ima uspeha u evropskoj košarci.

Nakon povlačenja on ima novi angažman.

Imaće funkciju u turskom Bahčešehiru kao šef košarkaških operacija.

Nešto što ima većina NBA timova kao jednu od radnih pozicija.

🤝 We are happy to announce that for the 2024-2025 season, former EuroLeague MVP and NBA Champion, Nemanja Bjelica has joined us as the Head of Basketball operations.



💪 Welcome to our family and we wish you success in your new position! @NemanjaBjelica



❤️💙… pic.twitter.com/iADi4jHneD