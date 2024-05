JOKIĆ OSTAO BEZ FINALA! Nagetsi prokockali prednost - ŠOK

Najveći preokret u istoriji sedmih utakmica u NBA ligi napravili su košarkaši Minesote

Nikola Jokić završio je NBA sezonu, NBA liga će dobiti novog šampiona!

Košarkaši Denvera ostali su bez plasmana u finale Zapadne konferencije, pošto su u odlučujućem sedmom meču polufinalne serije doživeli šokantan poraz od Minesote (90:98).

Aktuelni šampion prokockao je 20 poena prednosti (58:38) i na razočaravajući način završio sezonu. Nakon najbudeljivijeg poraza u šestoj utakmici, branilac titule je zabeležio još jedan neslavan rekord. Preokret Minesote bio je najveći u istoriji 7. utakmica u NBA ligi.

Nagetsima nije pomogla ni fenomenalna partija Nikole Jokića koji je meč završio sa 34 poena, 19 skokova i sedam asistencija. U poslednjoj deonici, kada se utakmica lomila, Nikola je bio jedina svetla tačka Nagetsa. Preuzeo je odgovornost, ali jednostavno nije mogao sam protiv sjajno raspoloženih Vukova. Istina, Džamal Marej je na kraju bio najefikasniji sa 35 postignutih poena, ali je 24 postigao u prvom poluvremenu. Kada je bilo najbitnije bio je potpuno neprimetan na terenu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Karl Entoni Tauns i Mekdenijels sa po 23 postignuta poena, dok je Entoni Edvards meč završio sa 16 poena. Sjajne role u poslednjoj deonici imali su Rudi Gober i Rid. Francuz je postigao 13 poena, osam u poslednjoj četvrtini, dok je Rid zabeležio 11 poena.

Igrači Denvera idu na odmor, a Minesotu očekuje finalna serija Zapadne konferencije sa ekipom Dalasa.

Denver je prikazao sjajnu igru u prvom poluvremenu. Jokić je dominirao u skoku, Nagetsi su igrali sjajnu odbranu, potpuno neutralisali Edvardsa i pronalazili odlična rešenja u napadu. U potpunosti su kontrolisali meč i zasluženo otišli na poluvreme sa 15 poena prednosti. Marej je blistao u prvom delu meča, bio je najefikasniji sa 24 poena, a sjajno ga je pratio Nikola Jokić, koji je na pauzu otišao sa 13 poena, 15 skokova i pet asistencija.

Posle trojke Mareja, na startu treće deonice, Denver je imao maksimalnih 20 poena prednosti (58:38) i u tim momentima delovalo je da će aktuelni šampion rutinski odraditi posao u nastavku meča. Međutim, Minesota se nije predavala. Na krilima Taunsa i sjajno raspoloženog Mekdenijelsa Vukovi prave nestvarnu seriju i u potpunosti se vraćaju u život. Posle trojke Edvardsa uz zvuk sirene, u finišu treće četvrtine, prišli su na -1 (67:66).

Na startu poslednje deonice Minesota dolazi do potpunog preokreta i potpuno preuzima kontrolu. Jedini raspoloženi igrač u redovima Nagetsa u tim momentima bio je Nikola Jokić koji je u potpunosti preuzeo odgovornost. Sa dve vezane trojke Srbin je uspeo da održi Nagetse u životu. Međutim, Minesota je imala odgovor na sjajne poteze Srbina sigurno je čuvala prednost. Mnogo lakše su Vukovi dolazili do poena. Jokić jednostavno nije mogao sve sam protiv sjajne odbrane Minesote. Posle trojke Edvardsa, na tri minuta pre kraja, Vukovi odlaze na velikih +10. Pokušavali su Nagetsi da se vrate u meč, ali to im nije pošlo za rukom. Na kraju - zaslužena pobeda Minesote.

