'Brat za ceo život, ljubav za tebe Kevine' Anđušić se emotivnim rečima oprostio od Pantera, evo šta mu je poručio!

Posle tri godine u crno-belom taboru, došlo je vreme za rastanak. Naredne sezone, dres Partizana neće nositi Kevin Panter.

To je jutros potvrdio i klub, koji je poslao emotivnu oproštajnu poruku putem društvenih mreža.

Posle toga, od 30-godišnjeg Amerikanca oprostio se i iskusni Danilo Anđušić.

It was nothing but pleasure playing besides you, and to call you CAP, and most importantly, a brother for life!

Your LEGACY in @PartizanBC will live forever! Love ❤️ @KPJunior_ pic.twitter.com/bi9kCuPnNi