Jokić 'održao lekciju' Francuzima u prvom poluvremenu: Nisu znali šta ih je snašlo

Sjajna igra naših košarkaša

Srpski košarkaši dominirali su u prvom poluvremenu protiv Francuske, a posebno lepe poteze priredio nam je naš najbolji igrač i trostruki MVP NBA lige, Nikola Jokić.

Reprezentacija Srbije imala je 13 poena prednosti na velikom odmoru (45:32), a Jokić je postigao čak 17 poena uz devet skokova i jednu asistenciju.

Iako je Viktor Vembanjama sam ubacio 12 poena uz šest skokova, nije mogao ni da "primiriše" Jokiću, koji ga je "školovao" u skoro svakoj akciji.

Posebno je bio neverovatan jedan njihov duel kada je Jokić bukvalno oduvao francuskog košarkaša, a nanizao je i neke sjajne pogotke sa distance i poludistance, kako samo on to zna i ume.

Francuska publika mu je zbog toga često zviždala, ali mu je to davalo samo dodatno samopouzdanje.

Jokic again!



He's going to work in the 2Q of France vs. Serbia.



