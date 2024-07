Veliki peh za klub! Loše vesti iz SAD: Nikola polomio stopalo!

Srpski košarkaš Nikola Đurišić povredio se tokom Letnje lige u dresu Atlante.

Odlično je krenulo Nikoli u timu Atlante čiji je dres zadužio ovog leta, ali je u drugom meču svog tima u Letnjoj ligi protiv San Antonija povredio nogu, a prema najnovijim informacijama, očekuje ga duža pauza.

Naime, Nikola je slomio stopalo leve noge, a posle detaljnijih lekarskih pregleda znaće se dužina pauze.

Nikola Đurišić sustained a left foot injury during Sunday’s Las Vegas Summer League game vs. San Antonio.



An X-ray taken at The Thomas & Mack Center revealed a left foot fracture. Further medical updates will be provided as appropriate. pic.twitter.com/OjrC3TEmXM