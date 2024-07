Neočekivano! Đoković napustio Dubai!

Košarkaški klub Dubai moraće da traži novog podpredsednika i direktora kluba, nakon što ih je napustio Đorđe Đoković, javlja "Telesport.rs".

Brat Novaka Đokovića je u Dubaiju bio jedan od čelnih ljudi, ali klub je odlučio da krene u drugom pravcu.

🚨BREAKING: Changes in Dubai!



According to our sources, Djordje Djokovic has decided to leave the Dubai project. But, according to the latest information, this will not affect the club's ambitions, as they have appointed Salem Bin Damsala as his replacement. 👀



