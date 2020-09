Bez vitamina C nećete odložiti bore na licu: Pored limuna ne zaboravite da unosite i ove namirnice!

Ako su ranije žene mogle samo sanjati o odlaganju starenja, sada je to sasvim moguće ako se potrudite.

Sve je već poznato o svojstvima kolagena protiv starenja, ali postoje i drugi lekovi koji pomažu u očuvanju mladosti.

Kako deluje vitamin C?

Vitamin C je jedna od retkih supstanci za koju je klinički dokazano da je efikasna protiv spoljnih znakova starenja. Prema istraživanjima, vitamin C katalizuje sopstvenu proizvodnju kolagena u telu (usporava se nakon 20 godina). Kolagen se naziva proteinom mladosti - on je taj koji je odgovoran za elastičnost i hidrataciju kože, njen prirodni sjaj i odsustvo bora. Zbog svojih antioksidativnih svojstava, vitamin C pruža pouzdanu zaštitu tela od oštećenja slobodnim radikalima, koji napadaju ćelije tela, izazivaju upalne reakcije, ubrzavaju pojavu bora i hiperpigmentacije.

Starenje je proces koji se odvija prvenstveno iznutra, a ne spolja, tako da glatka koža nije sve o čemu treba da brinete. Sa godinama, rizik od kardiovaskularnih bolesti značajno raste, pa o njihovoj prevenciji treba razmišljati unapred. Redovni unos vitamina C smanjuje rizik od moždanog udara za 30%, štiti srčani mišić i zidove krvnih sudova. Smanjena moždana aktivnost je još jedan siguran znak starenja, ali u ovom slučaju će pomoći vitamin C. Zbog svoje strukture, mozak je najlakše dostupna meta slobodnih radikala stoga treba pouzdanu zaštitu. Redovni unos vitamina C povećava koncentraciju i performanse, poboljšava pamćenje i sprečava Alchajmerovu bolest.

Gde ga naći?

Najlakši način je da analizirate svoju ishranu i dodate hranu bogatu vitaminom C. Ne zaboravite na limun - spanać, kelj, jagode i kivi sadrže dvostruko više vitamina. Takođe fokusirajte se na šipak, crnu ribizlu i brokoli. Pored toga, vitamin C se često uzima u obliku dijetetskih suplemenata. Najkorisniji tandem su vitamini C i E. Oni pružaju dvostruku antioksidativnu zaštitu tela i dobri su u borbi protiv znakova starenja. Zapamtite - da biste počeli uzimati dijetetske suplemente, prvo se morate konsultovati sa svojim lekarom. Vitamin C se takođe vrlo aktivno koristi u kozmetici. Stručnjaci preporučuju davanje prednosti vitaminskom serumu. Nanesite ga nakon čišćenja kože, ali pre nanošenja kreme - ovo će maksimizirati efekat.