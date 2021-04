Jedan od pokazatelja ženstvenosti jeste duga i sjajna kosa. Evo kako da to bude baš vaša prednost.

Verujemo da ne postoji muškarac koji ne voli da kod žene vidi sjajnu, jaku i dugu kosu, kao ni žena koja bar jednom nije poželela da je ima. Neke žene čine sve kako bi imale dugu kosu, pa čak se i opredeljuju za nadogradnju. Ako ste vi jedna od njih, više nećete imati potrebu za time.

Metoda sa crnim lukom je vrlo popularna u Holivudu. Dermatolozi objašnjavaju da ne postoje negativne posledice po kožu glave ili vlasi, jer je crni luk bogat sumporom koji podstiče proizvodnju kolagena, koji je presudan kada je reč o rastu kose.

Recept je vrlo jednostavan. Izrendajte dva do četiri luka i iscedite njegov sok, pa zatim masirajte glavu 15-ak minuta i ostavite ga da deluje do pola sata. Nakon toga operite kosu kao i inače, uz obavezno korišćenje regeneratora. Ovaj tretman primenjujte 2 do 3 puta mesečno, a rezultat je vidljiv posle mesec dana.

Autor: Pink.rs