ZAŠTO MARIJA MILOŠEVIĆ NE IZLAZI IZ KUĆE GODINAMA: Evo šta radi sama među četiri zida!

Prijatelj kaže da izgleda lepše nego ikad. Da je vitka i da ima dugu crnu kosu...

Ovih dana sećamo se dešavanja u vili "Mir" pred hapšenje bivšeg predsednika SRJ i Srbije Slobodana Miloševića 2001. godine, a serija o ovom događaju probudila je mnoge duhove prošlosti i potpuno podelila srpsku javnost dvadeset godina nakon ovog događaja.

Oni ljudi iz Srbije koji su sa porodicom Milošević i dan danas bliski izuzetno su nezadovoljni onim što je snimljeno i najradije bi zabranili dalje prikazivanje.

Dragoljub Kočović, predsednik udruženja "Sloboda" kaže da je razgovarao sa Marijom Milošević, a da se ona, zbog čitave prašine koja se podigla, zatvorila u kuću i promenila broj telefon.

- Ona je na Cetinju, sama je, ni sa kim se ne druži, nije više ni sa onim partnerom koga je imala. Zaključala se u kuću i zbog ovog haosa ne izlazi čak ni u dvorište, stavila je i novu karticu u telefon da bi izbegla pozive i neprijatnosti. Pa kako ovo da gleda kad nije mogla da pogleda ni dokumentarni film o njenoj porodici koji je za razliku od ove niskobudžetne melodrame bar realan. Dugo je o ovoj seriji pričala sa mnom i sa njenim bratom koji joj je sve na svetu. Složili smo se da ovo nije smelo da se uradi bez njihove dozvole, to je jednostavno nenormalno. Osim što je sve neistinito prikazano, bez ikakve umetničke težine je ta serija, to mi je potvrdio i Ljubiša Ristić - priča Kočović.

Živi u skromnoj kući

On dalje navodi da Marija ove dane koji su teški za nju provodi tako što po ceo dan čita.

- Posvećena je i svojim kućnim ljubimcima, ima dva velika kučeta i jedno malo. To malo joj je poslao Marko iz Moskve da ne bude usamljena. Ne znam koja je to rasa, nikada takvo, pa ni slično kuče nisam video. Kuća joj je skromna, ali lepo sređena, video sam kada sam bio u poseti kod nje. A ona izgleda fenomenalno, ima sjajnu liniju, lepša je nego kad je bila devojka, ima crnu kosu i one njene prepoznatljive šiške - navodi Marijin prijatelj i zaključuje da ju je tešio rečima da je u Srbiji sve više mladih koji shvataju da njen otac nije nikakav zločinac, već čovek koji je samo hteo dobro srpskom narodu.

Ćerka bivseg jugoslovenskog predsednika Slobodana Miloševića u zoru, kada su odvodili njenog oca, pucala je iz pištolja i ispraznila ceo revolver.

- Pucala sam od muke, jednostavno pukla bi mi glava, da je bomba. Bila sam van sebe. Dve noći sam vukla pištolje po džepovima od jakne, da se branim ako bude neka frka, a onda na kraju on sam seda u kola i ode. Kola odlaze, ja ih gledam kako odlaze i mislim – ovo je smak sveta, sto posto, ovo je sigurno smak sveta a ja to ne znam. Pre toga sam popila pola kutije onih tableta, zajedno sa nekim konjakom i koka-kolom koju sam našla u kuhinji - objasnila je Marija jednom prilikom svoje ponašanje u noći hapšenja Slobodana Miloševića.

Marijine komšije uverene su da se povukla pateći za ocem, a kako su rekli situacija je nepromenjena od kada joj je umrla majka.

- Marija je zavijena u crno otkako je Slobo umro. Nije to više ista žena. Jednostavno, ne želi ni sa kim da priča. Ima dvojicu momaka koji joj pomažu i tog jednog za koga se priča da joj je partner, i to je sve. Vrlo je oprezna i neprimetna jer ne želi da je iko uslika, a kamo li bilo šta više. Zato nikad ne podiže roletne, niti izlazi u dvorište. Komšije koje joj se najave jedino mogu s njom da popiju kafu, i to se retko dešava. Ma čudan je to život, ali ona zna da je ovde na Cetinju najsigurnija - ispričao je pre nekoliko godina jedan od komšija.