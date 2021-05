Evo ZAŠTO ti je kosa TANKA I SLABA, nema veze sa preparatima koje koristiš, zanemaruješ veoma bitnu stvar

Bez ovoga nema rezulatata!

Ukoliko si probala sa raznim preparatima i nisu ti pomogli da povratiš vitalnost kose, verovatno je problem u nedostatku vitamina. Evo koji su vitamini veoma bitni za zdravlje i vitalnost kose.

Vitamin A kao snažan antioksidans može biti izuzetno pogodan za osobe sa suvom kosom jer stimuliše teme na proizvodnju ulja. Osim što pomaže suvoj kosi, vitamin A se uspešno bori protiv kožnih problema kao što su akne, smanjuje sitne bore, a pozitivno deluje i na nokte tako da povećava njihovu snagu. Vitamin A možete pronaći u spanaću, slatkom krompiru, šargarepi, dinji i jajima.

Svi vitamini B grupe se obično drže zajedno i svakako ih je potrebno sve unositi u organizam, ipak oni najvažniji su vitamin B12, B3, B7. Nedostatak vitamina B obično se ispoljava umorom, a ostavlja veliki trag i na rast kose pa tako ona raste čak i duplo sporije.

Vitamin B takođe stimulše proizvodnju melanina pa tako kosa duže zadržava postojanost boje, koža postojanost ujednačenog tena, a kod noktiju sprečava diskoloraciju. Vitamin B možemo pronaći u žumancetu, ribi, piletini, povrću i mleku.

Vitamin C

Vitamin C je jedan od najvažnijih vitamina za optimalnu funkciju imunološkog sastava kao i za zdravlje kose i kože. Vitamin C smanjuje pucanje kose i održava kosu jakom, a deluje i kao antioksidans pa tako štiti organizam od prehlada I gripa. Stimuliše rast noktiju i održava zdravu boju. Vitamin C možemo pronaći u citrusnom voću, jagodama, krompiru, paradajzu i zelenom povrću.

Vitamin D

Vitamin D je nužan za zdrav rast folikula kao i za održavanje elastičnosti kose, dok koži pomaže tako što sprečava nastajanje mrlja. Glavni izvor vitamina D je Sunce, ali ga možete pronaći i u namirnicama kao što su riba i riblje ulje, mleko, prirodni sokovi i u nekim vrstama gljiva.

Vitamin E

Vitamin E igra veliku ulogu u održavanju zdravlja kose kao što je stimulisanje cirkulacije kože glave. On samostalno pruža kosi mnoge beneficije, a u kombinaciji s drugim vitaminima doprinosi i zdravlju kože. Zbog nedostatak vitamina E može doći do pucanja vrhova kao i usporenim rastom kose. Vitamin E možemo pronaći u zelenom povrću, orašastim plodovima i u ulju lana i suncokreta.

Gvožđe

Iako gvoždje nije vitamin, on spada u minerale potrebne ljudskom organizmu za mnoge zdravstvene beneficije kao i za rast kose. Istraživanja su pokazala kako većina ljudi gubi kosu upravo zbog manjka gvoždja u organizmu. Gvoždje možete pronaći u grožđicama, borovnicama, semenkama bundeve, crvenom mesu i pasulju.