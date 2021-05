On gleda druge devojke? Evo zašto to i nije tako loša stvar!

Ako pitate njih, reći će vam nema mesta za ljubomoru. Ipak, retke su žene kojima će biti svejedno kada vide da njihovom muškarcu pogled beži prema drugim ženama. To bi moglo da im poljulja i samopouzdanje.

Nisu neobična ni pitanja koja bi mogla da počnete da postavljate sami sebi... Da li on razmišlja o slučajnim prolaznicama i kasnije? Da li su mu one atraktivnije? To znači da mu nisam dovoljna?

Ako se odlučite da ipak pitate muškarca za mišljenje, reći će vam da nepotrebno paničite. To što ponekad pogleda u smeru drugih žena ne znači da mašta o njima. U roku od minuta verovatno više neće ni da se sećaju.

Nekoliko muškaraca je priznalo da ponekad pogleda druge devojke, ali da im se svaki taj pogled završi s mišlju kako su srećni što pored sebe imaju baš svoju. Oni razmišljaju na potpuno drugačiji način pa to što su u vezi ili braku ne vide kao prepreku da i dalje doživljavaju lepotu oko sebe. Ipak, treba da budete svesni da ste mu, ako je odabrao vas, na kraju dana samo vi i bitni.

Autor: Pink.rs