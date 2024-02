Koliko često treba da PEREMO KOSU?! Nije svejedno ako imate farbanu ili kovrdžavu kosu

Masna, suva, kovrdžava, tanka, sa volumenom... Možemo još nabrajati tipove kose koje imamo i svaki od ovih tipova se drugačije tretira.

Recimo, onaj ko ima masnu kosu češće upotrebljava šampon za razliku od onoga ko ima suvu kosu pa može proći duži vremenski period, a da ne "poseti" kupatilo kako bi je oprao.

Na tržištu se nalazi nekoliko vrsta i šampona, raznih marki pa je na vama veliki izbor za koji ćete se odlučiti. Međutim, kada se sve oko uzme u obzir, koliko često bi zapravo trebalo da peremo kosu?

Stručnjaci su dali odgovor na ovo pitanje koje može da vam da smernice kako dalje da postupate u njenom negovanju.

Da li kosa treba da se pere svaki dan?

Ima nešto u tom osećaju "škripavosti" kose posle ispiranja šampona, pa zbog toga i ne treba da čudi što se neke dame odlučuju za pranje svaki dan. Ali da li je to zapravo neophodno? O pranju kose možete razmišljati kao i o pranju lica: neka osnovna rutina lepote, piše "Today", međutim njenim preterivanjem možete nenamerno poremetiti prirodnu ravnotežu zdravih ulja koja pomažu u hidrataciji.

- Zato njeno prečesto pranje može dovesti do oštećenja kose, učiniti je suvom i lomljivom - kaže Džošua Zajhner, direktor kozmetičkih i kliničkih istraživanja na odeljenju za dermatologiju.

S druge strane, njegov kolega i kozmetički hemičar Peri Romanovski kaže da kosa nabubri kada je mokra čineći je tako pogodnom za lomljenje.

- Šamponiranje pa potom nanošenje balzama može oštetiti kutikulu kose, a ona kada se osuši ne izgleda sasvim ravna. To je čini bez sjaja, otežava češljanje ali i povećava šansu da bude ispucana - rekao je on.

Koliko onda često ona treba da se pere?

Prema rečima frizerke Kejsi Bertuči, to zavisi od brojnih faktora, uključujući tip kose, teksturu ali i ličnu rutinu osobe.

- Ako volite da je često perete, to ne bi trebalo da radite kraće od dva do tri dana. Oni koji imaju kovrdžavu kosu obično imaju suvlju kosu, a neretko i pramenove pa može proći i od pet do sedam dana od poslednjeg pranja, ukoliko naravno to odgovara njihovom stilu života - kaže ona.

Takođe, ona dodaje da onaj ko ima farbanu kosu treba ređe da pere kosu od onog ko ima prirodnu boju kose, ali da tom prilikom bira šampone koje nemaju sulfate.