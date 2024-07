Sećate li se zatvorenika za kojim su žene ludele: Džeremi je rođen kao heroinski zavisnik, a onda je njegov život dobio potpuni obrt

Džeremi Miks (39) je 2014. godine postao svetska senzacija. Žene širom planete bile su opčinjene ovim zakonskim prestupnikom.

Kada je policija objavila njegovu fotografju iz zatvora, usledio je uragan reakcija koje niko nije mogao ni da nasluti. Džeremi je tada osuđen je na 27 meseci zatvora zbog ilegalnog posedovanja oružja i učestvovanja u zločinima sa bandom Nortsajd gangster krips.

Svetska popularnost nakon fotografije hapšenja

Međutim, niko nije ni slutio da će umesto brojnih osuđujućih reakcija uslediti pozivi modnih agencija, filmskih agenata ali i brojnih žena i svi su želeli da stupe u kontak sa ovim se*sepilnim prestupnikom. Njegova popularnost krenula je uzlaznom putanjom, a on je to odlično znao da iskoristi. Nakon što je ostavio kriminalni život iza sebe, Miks je postao deo sveta šoubiznisa, a osoba koja mu je pomogla u tom procesu je Poša Stori, veteranka koja ga je uzela pod svoje. Mik je otkrio da je imao priliku da glumi u nekoliko filmova i TV emisija tokom proteklih godina, što ukazuje na njegov brz uspon u svetu glume.

10 years ago, the mugshot of model Jeremy Meeks was posted online and became viral, it landed him a modeling contract after he served jail time for 13 months pic.twitter.com/F0Imy3T9Rz