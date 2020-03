Moćni saveti za srećan brak, Viktorije Kriste: Pravilo 5P je ključ uspešnog života u dvoje!

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Do uspešne veze se dolazi kroz 5 jednostavnih koraka

Stručnjak za veze, Viktorija Kirsta, je napravila metodu koju je nazvala 5P, koja je namenjena poboljšanju partnerskih odnosa i ojačavanju veze.

I sama je isprobala ovaj metod, ali i mnogi njeni klijenti. Zajljučak je da definitivno ima efekta, a Viktorija naglašava da je metoda namenjena isključivo ženama. Pravilo 5P se zasniva na 5 pravila koja se moraju poštovati kroz život. Kada su sva ispoštovana, trzavicama nema mesta u zajedničkom životu.

O ovim pravilima je reč:

Tražite njegovo mišljenje

Uvek pitajte svog partnera za mišljenje ili zatražite pomoć. Tako će se osetiti kao pravi mušlkarac i zaštitinik. Jači pol voli kada ima tu ulogu.

Budite mu podrška

Uvek podržavajte svog čoveka. U teškim trenucima se poznaju pravi partneri. Temelj svake uspešne veze leži u podršci.

Saslušajte ga

Bilo da se radi o nekom problemu koji ga muči ili sasvim običnoj stvari koja mu se dogodila na poslu, saslušajte pažljivo šta ima da kaže. "Tako se jača poverenje i gradi stabilan odnos."

Recite hvala

"Često zaboravljamo da se zahvalimo za ono što naša draga osoba čini za nas. Niko nije dužan da nas čini srećnim 24/7, a ako to učini, to samo znači da je to njegov sopstveni izbor i zaista veruje da ste dostojni toga", kaže Viktorija.

Ne uzimajte zdravo za gotovo sve što radi za vas, sigurno će voleti da čuje barem jedno hvala s vremena na vreme.

Zagrljaji su lek

Ne dozvolite da romantika i strast isčeznu iz vaših života. Ljubite se i grlite što češće.