UPUTSTVO KOJE JE ŠOKIRALO SVET - Malezijska vlada traži od žena da kod kuće rade NAŠMINKANE i da ne gnjave muževe

Vlada savetuje ženama da kod kuće budu lepo obučene, našminkane i da se ponašaju kao što bi i na poslu. To uključuje pristojan razgovor s muževima, a isključuje sarkastične komentare ili zadirkivanje koje se ovim postom ne preporučuje.

Žene takođe ne treba da ulaze u rasprave i svađe s muževima koji ne žele da rade kućne poslove. Ako se muškarci odluče da im pomognu, žene moraju lepo da im objasne šta da rade bez ironičnih komentara. Uz sve to, preporučuje se da žene u razgovoru s muževima pokušaju da imitiraju glas Doremona, lika iz japanskih manga filmova, prenosi Index.hr.

The women, family and community development ministry comes up with online posters on how to avoid domestic conflicts during the MCO. #FMTNews #WanitaCegahCOVID19 #Malaysia https://t.co/EoB8Ycd763