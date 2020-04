Saznajemo: Da li vitamin D ima efekat bez vitamina K-II deo?

Sinergija ova dva vitamina daje potpun efekat na zdravlje vaših kostiju i opšte zdravlje.

Pojedini stručnjaci i istraživači veruju da visok unos vitamina D može da pospeši kalcifikaciju krvnih sudova i srčane bolesti među populacijom koja imaju nizak nivo vitamina K u krvi.

Nekoliko dokaza delimično podržava ovu ideju:

Toksičnost vitamina D uzrokuje hiperkalcemiju: Jedan od simptoma ekstremno visokih nivoa vitamina D (toksičnost) je hiperkalcemija, stanje koje se odlikuje izrazito visokim nivoom kalcijuma u krvi (1). U hiperkalcemiji, nivoi kalcijuma i fosfora postaju toliko visoki da kalcijum fosfat počinje da se akumulira u sluznici krvnih sudova.

Kalcifikacija je povezana sa srčanim oboljenjima: Prema mišljenju stručnjaka, kalcifikacija krvnih sudova je jedan od glavnih uzroka bolesti srca (2).

Nedostatak vitamina K je povezan sa kalcifikacijom: Opservacione studije su povezale niske nivoe vitamina K sa povećanim rizikom od kalcifikacije krvnih sudova (3) .

Vitamin K može smanjiti kalcifikaciju kod ljudi: Jedna kontrolisana studija kod starijih osoba pokazala je da je dopunjavanje sa 500 mcg vitamina K1 svaki dan tokom tri godine usporilo kalcifikaciju za 6% (4) .

Visok unos vitamina K može smanjiti rizik od srčanih oboljenja: Ljudi koji dobijaju velike količine vitamina K2 iz svoje ishrane imaju smanjen rizik od kalcifikacije krvnih sudova i bolesti srca (5).

Jednostavno rečeno, toksičnost vitamina D može da izazove kalcifikaciju krvnih sudova, dok vitamin K može sprečiti da se to dogodi.

Kako možete dobiti dovoljno vitamina K?

Vitamin K dolazi u više različitih oblika, tradicionalno podeljenih u dve grupe:

Vitamin K1 (filokinon): Najčešći oblik vitamina K. Nalazi se u biljkama, naročito lisnatom zelenišu, kao što je kelj i spanać.

Vitamin K2 (menakuinone): Ovaj oblik je mnogo ređi u ishrani, i uglavnom se nalazi u hrani životinjskog porekla i nekim fermentisanim namirnicama. Vitamin K2 je zapravo velika familija jedinjenja, uključujući menakuinone-4 (MK-4) i menakuinone-7 (MK-7).

MK-4: Nalazi se u namirnicama životinjskog porekla kao što su jetra, mast, žumance i sir.

MK-7: Formira se bakterijskom fermentacijom i nalazi se u fermentisanim namirnicama, kao što su miso i kiseli kupus. Takođe ga stvaraju i vaše bakterije u crevima (6).

Pošto je vitamin K rastvorljiv u mastima, konzumiranje masti može poboljšati apsorpciju. Na primer, možete dodati malo ulja lisnatom zelenilu ili uzmite dodatke uz obrok koji sadrži mast.

