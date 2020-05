Do kada treba pojesti namirnice iz frižidera?!

Stručnjaci upozoravaju da i najotpornija hrana ne može da stoji duže od tri do četiri dana.

Prilikom spremanja obilnih ručkova i večera uvek ostane višak hrane, koji ekonomične domaćice ne bacaju, već pakuju u frižider. A da li to čine na valjan način? Koliko određene namirnice mogu da stoje u frižideru?

Stručnjaci upozoravaju da i najotpornija hrana u frižideru ne može da stoji duže od tri do četiri dana, jer u njoj mogu da se razviju bakterije i dovedu do trovanja. Zato je najbolje, ukoliko hrane ima previše, da se ona zamrzne u manjim činijama. Ako je, ipak, ostavljate u frižider, treba napraviti slobodan prostor između posudica da vazduh može normalno da cirkuliše. Bilo bi dobro i da na posudicama napišete datum kada ste ih stavili u frižider. Hranu treba ostaviti ohlađenu u roku od dva sata nakon kuvanja. Važno je da što kraće vreme provede na temperaturi od četiri do 60 stepeni, koja je pogodna za razvoj bakterija.

I najčešće upotrebljavane namirnice drže se ograničeno u frižideru. Dan do dva može da stoji sveže mleveno meso, sveža piletina i sveža riba. Istom tretmanu podležu sirove školjke, lignje i rakovi, kao i iznutrice, sveže sirove kobasice i spremljeni sosovi.

Od tri do četiri dana može da opstane sirovo crveno meso, kuvana šunka, kao i kuvano meso i riba. U istom vremenskom roku upotrebljive su i viršle nakon otvaranja ambalaže, kao i pečena pica.

Pet dana u frižideru mogu da stoje odresci u pravilno pripremljenoj marinadi, sveža jaja od tri do čak pet nedelja, a tvrdo kuvana sedam dana. Kupljeni majonez, nakon otvaranja, upotrebljiv je dva meseca, a otvoreni tvrdi masni sir od tri do četiri nedelje. Meki sir, poput fete, treba iskoristiti u roku od nedelju dana, a otvoreni jogurt najduže za dve nedelje. I slanina ne može da stoji neograničeno, već mora da se potroši za najduže sedam dana.