Nećete verovati svojim očima: Upoznajte Mohito, štene zelene boje!

Džoana Justic iz nemačkog grada Vermelskirhena, vlasnica ženke zlatnog retrivera, nedavno je ostala zatečena kada je videla da je njena ljubimica na svet donela štene zelene boje, piše NationalGeographic.rs

Iako se zabrinula, veterinari su joj objasnili da je sa njim sve u redu i da se radi o jednoj vrsti anomalije koja ne remeti zdravlje.

The mint green golden retriever puppy "Mojito" sleeps between other puppies in Wermelskirchen in the Rheinisch-Bergisch district, Germany. 📷 Marcel Kusch/@GettyImages — https://t.co/fGevB80oaE pic.twitter.com/W2tM33OXUf