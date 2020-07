Kad žena bira muža: 3 presudna pravila na koja morate da obratite pažnju!

Na svakom odnosu treba raditi. Psiholog Viktorija Krista će vam reći kako da izgradite odnos sa suprugom i uživate u srećnom braku

Ako želite da izgradite srećnu i dugotrajnu, možda čak i životnu vezu sa muškarcem, tada će vam pomoći ove tri tačke na koje morate obratiti pažnju.

1. Budite otvoreni, opušteni i iskreni - bez očekivanja

Morate se malo opustiti, iskreno osmehnuti, prilagoditi i biti pozitivni. U vezi je najvažnije da budete to što jeste i da uživate u vezi i onome što imate, bez očekivanja. Pustite da sve ide svojim putem, nemojte gurati vezu, polako se upoznavajte sa partnerom.

2. Ne žurite i ne isključujte "zdrav razum"

Nikud ne žurite i ne požurujte život. A ako "isključite glavu" pre vremena, možete samo da pogrešite. Zato ne slušajte samo srce, već i razum. Verujte sebi i glasu u svojoj glavi. Nikad ne prestajte da analizirate kako se muškarac odnosi prema vama.

3. Ne menjajte sebe, ni svoje principe

Ne udovoljavaje i ne prilagođavajte se muškarcu. Setite se da taj čovek mora da voli vas onakvim kakvi vi jeste. Ako glumite, nikad neće znati ko ste vi ustavari. Zato budite to što jeste, da biste ostvarili zdravu vezu ili brak. Pustite muškarca da bude to što jeste: slobodan u svojim postupcima i pogledima, a vi stanite sa strane i posmatrajte. Ako vam se svidi to što vidite, on je pravi muškarac za vas.