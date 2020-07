FOTOGRAFIJA PRESTRAVILA LJUDE NA TVITERU: Snimljen slepi miš veličine čoveka (FOTO)

"Sećate li se kad sam vam rekao da na Filipinima ima slepih miševa ljudske veličine? Da, o ovome sam govorio", napisao je korisnik Tvitera uz fotografije.

Ugroženi biljojed, jedna od najvećih vrsta slepog miša na svetu, može da ima raspon krila i do 1,7 metara.

"Uprkos veličini, ovi slepi miševi su vegetarijanci i uglavnom jedu voće", piše uz fotografije.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC