Magnezijum i cink – pravi spoj za Vaše zdravlje!

Saznajte zašto je baš spoj ova dva minerala dobitna kombinacija za Vaš imunitet i opšte zdravlje.

Magnezijum i cink su neophodni minerali koje Vaš organizam dobija putem hrane. Iako se pretpostavlja da se nedostaci mikronutrjenata pojavljuju u zemljama sa nižim prihodima, nedostatak odredjenih minerala se često javlja i u razvijenim zemljama, uprkos visokom standardu. To se objašnjava loše izbalansiranim obrocima i unosom velikih količina rafinisanih šećera i hrane koja nema nutritivnu vrednost.

Magnezijum

Magnezijum je mineral značajan za svaki organ, uključujući srce, mišiće, bubrege, kosti… Potreban je u procesu nervne provodljivosti, kontrakcije mišića i rada našeg cirkularnog sistema. Ukoliko nemate izbalansiranu ishranu, ako unosite namirnice koje nisu nutritivno bogate, trebalo bi da unosite od 300 do 400mg magnezijuma dnevno. Ovaj mineral se nalazi u namirnicama kao što su cela zrna žitarica, zeleno lisnato povrće, orašasti plodovi, banane, krompir, čokolada…

Uzroci nedostatka magnezijuma

Odredjene bolesti često dovode do nedostatka magnezijuma. Bolesti probavnog trakta, upalne bolesti creva koje često dovode do proliva su uzrok slabe resorpcije magnezijuma iz hrane. Pored toga, dijabetes, pankreatitis, hipertireoidizam, bolesti bubrega takodje mogu izazvati nedostatak magnezijuma. Višak kafe, alkohola, soli, gaziranih sokova, znojenje, dugotrajni stres… mogu dovesti do nedostatka magnezijuma.

Nedostatak magnezijuma može se manifestovati bolnim mišićnim kontrakcijama, srčanim problemima, osećajem stalnog umora, vibracija (trzanje) kapaka. Nadoknada magnezijuma je svakako potrebna kod osoba sa kardiovaskularnim tegobama, hipertenzijom, aritmijom, kod starijih ljudi, sportista, kod osoba sa odredjenim bolestima creva…

Cink

Cink igra ključnu ulogu u normalnom rastu i razvoju i za održavanje Vašeg imunološkog sistema optimalnim. Izbalansiranom ishranom retko kad se javlja nedostatak cinka ili magnezijuma. Cink se nalazi u manjem broju namirnica, uključujući crveno meso, živinu, ostrige, pasulj, žitarice od celog zrna, mlečni poizvodi…

Cink igra ključnu ulogu u normalnom i zdravom imunološkom sistemu. Potreban je za proizvodnju odredjenih hormona. Takodje utiče na stanje kože, kose i noktiju, lečenju dijareje, pomaže u sprečavanju starosne makularne degeneracije… Budući da je cink važan mineral za imuni sistem, često se koristi kao dodatak preparatima za jačanje imuniteta. Istraživanja su pokazala da je nizak nivo cinka u serumu u korelaciji sa povećanim rizikom od depresivnog raspoloženja.

Ukoliko konzumirate alkohol, možete imati nedostatak cinka u organizmu. Alkohol ometa apsorpciju cinka i povećava njegovu eliminaciju. Pored toga, alkoholičari obično imaju lošu ishranu, što opet dovodi do nedostatka cinka, magnezijuma, pa i ostalih nutrijenata.

Zašto magnezijum i cink?

Pored jačanja imunološkog sistema kod svih ljudi, cink pomaže u smanjenju stvaranja mlečne kiseline. Ova kombinacija se naročito preporučuje osobama koje imaju intenzivne treninge, koji rade teške fizičke poslove, za vreme bolesti, bilo akutne, a naročito kod hroničnih bolesnika. Neophodan je za reproduktivno zdravlje muškarca, za sintezu hormona testosterona, kao i za žensko reproduktivno zdravlje i period menopauze.

Ova kombinacija magnezijuma i cinka je potrebna za održavanje zdrave funkcije mišića, za imunološki sistem, za period oporavka od bolesti, kod teške fizičke aktivnosti, za proizvodnju energije jer učestvuju u metabolizmu proteina, ugljenih hidrata i masti.

Faktori koji su prisutni u našem svakodnevnom životu stres, niskokvalitetan unos hrane, velike količine kofeina, alkohola, težak i naporan posao, mala količina sna, smanjuju efikasnost vitamina i minerala koje unosimo u organizam. Važno je na vreme odgovoriti na simptome nedostatka. Suplementacijom pomažemo našem organizmu i kvalitetu našeg ukupnog zdravlja.

Autor: Pink.rs