Želite da ga osvojite i učinite da bude vaš zauvek? Ovo su TRIKOVI koji vam mogu pomoći

Ljubavne veze su verovatno najkomplikovaniji odnosi na planeti.

Možda razmišljate u pravcu – zašto da prolazim kroz sve te muke osvajanja, kada je zapravo samo važno da li mu se sviđam ili ne. Ali kao što i sami znate, ako ne pokrenete akciju, vrlo teško će doći do reakcije. Zapravo u tome je i lepota života, u potrazi za nekim ko nam se dopada, u osvajanju i u održanju plamena rođenje ljubavi.

Ako muškarac ne pokaže odmah da ga zanimate, to ne mora da znači da je stvarno tako. Možda mu jednostavno treba malo više vremena, da bude siguran da ste vi prava osoba za njega. S druge strane možda želi da se uveri da i vi razmišljate o njemu u istom pravcu. Takođe vrlo je moguće da je pretrpeo bolan raskid i da se plaši ulaska u novu vezu. Bilo kako bilo, ako želite da ga osvojite i učinite da bude vaš zauvek, sledite sledeća pravila:

POSTAVLJAJTE MU PITANJA

Niko ne voli osobe koje konstantno pričaju o sebi. Naročito ne ženske osobe koje vode besciljne monologe. Kako biste ga bolje upoznali, postavljajte mu pitanja. Pružite mu priliku da vas zadivi nekim informacijama o sebi. Pitanja mogu da budu u vezi njegovog posla, sporta kojim se bavi ili hobija.

POKAŽITE MU DA VAM JE MESTO JEDNOM KRAJ DRUGOG

Kada ste dobili dovoljno informacija o tome šta on voli, čime se bavi i šta ga zanima, pokušajte da napravite paralelu i povežete te stvari sa vašim interesovanjima. Ako se ispostavi da se vaše mišljenje poklapa u većini stvari, da vas pokreću isti događaji, da imate slične planove za budućnost, učinite da on to primeti.

NIKAD NE POKUŠAVAJTE DA GA PROMENITE

Najčešća greška koju žene prave je ona kada pokušavaju na neki način da promene muškarca koji im se dopada. Neke sitne navike koje donose razmirice u vezi je moguće promeniti, ali način razmišljanja i potpunu promenu karaktera ne treba uzimati u obzir. Bezuspešan pokušaj promene njegovog ponašanja, dovešće do frustracije i ljutnje, vašeg razočarenja i neminovnog raskida.

POKAŽITE MU DA SE SASVIM UREDU DA BUDE RANJIV

Najvažnije što jedna ženska osoba može da uradi za svog budućeg partnera je da mu pokaže da se u njenom društvu može osećati bezbedno. Dakle, važno je da muškarac shvati da pred vama ne treba da nosi svoju mačo-masku, i da je sasvim uredu da bude ranjiv i osećajan.