Da li ste 'dnevni' ili 'noćni' tip osobe?

Svako do nas ima doba dana ili noći kad najbolje funkcioniše. Ako nikada niste razmišljali, a ni osetili da se sasvim uklapate u kalup „dnevne osobe“ ili „noćne osobe“, možda niste bili na pravom tragu. Novo istraživanje (1) objavljeno u časopisu Personality and Individual Differences identifikuje više tipa ličnosti koja opisuju nivo budnosti ljudi tokom dana. Istraživači ih nazivaju hronotipovima “jutarnji” „dnevni“, “popodnevni” i „noćni“ tip.

Da bi došao do ovog zaključka, tim stručnjaka za spavanje iz Rusije i Belgije zatražio je od 1.305 ljudi da učestvuju u kratkoj online anketi. U anketi su učesnicima nasumično prikazana različita doba dana (na primer, 8 ujutru, 23 sata, 16 sati itd.) i traženo im je da predvide nivo budnosti / pospanosti u to vreme. Odgovarajući na ova pitanja, učesnicima je rečeno da pretpostavljaju da imaju normalan san koji se završava „spontanim buđenjem ili naznakom buđenja u približno u 7:30 ujutro“. Dalje, učesnicima je postavljen niz demografskih pitanja i pitanja povezanih sa spavanjem, uključujući pitanja koja su merila njihova uobičajena vremena spavanja, kao i kvalitet njihovog spavanja.

Evo šta su istraživači otkrili: Prvo su analizirali odgovore poznatih tipove ličnosti „dnevni “ i „noćni“. Prema njihovoj analizi, pažnja “dnevnih” tipova ljudi je najefikanije u periodu od 9 do 11 časova ujutru. Njihov nivo pospanosti postepeno raste tokom dana, a do večeri izražavaju znatno veći nivo pospanosti od ostalih hronotipova. S druge strane, “noćni” tipovi osoba su znatno umorniji od jutarnjih kada se probude - ali ne toliko umorni kao “popodnevni” tip osobe. “Noćni”tip osoba ne mora nužno da kreće sa aktivnostima posle 10 ujutru- njihov nivo budnosti, međutim, ostaje konstantno visok tokom celog dana, a pospanost se javlja tek posle 22 sata.

Što se tiče dva nova tipa identifikovana u ovom istraživanju, „popodnevni“ tipovi se bude sa najvišim nivoom pospanosti od svih grupa. Pospanost se smanjuje oko 11 časova ujutru, a njihova budnost ostaje visoka približno do 17 časova. U tom trenutku, pospanost počinje ponovo da se uspostavlja i neprestano raste do kasnih večernjih sati.

Zanimljivo je da su "popodnevni" tipovi jedina grupa koja pokazuje dvostruku krivu pospanosti tokom sati tokom dana. Slično jutarnjim tipovima, "popodnevni" tipovi počinju dan vrlo “usporeni” i ostaju takvi do oko 11 sati ujutro. Tada počinje da se nameće pospanost - vrhunac oko 15 časova. Nakon toga, budnost traje otprilike do 22 sata, pa se u tom trenutku se pospanost ponovo povećava, ali manje naglo nego kod ostalih grupa.

Zanimljivo je da su istraživači ispitivali u kojoj meri bi različite demografske razlike i razlike u načinu života mogle da oblikuju čovekov hronotip. Ono što su, međutim, otkrili je da ove razlike imaju manje veze sa nečijim hronotipom nego što bi se moglo očekivati. Njihova analiza ilustruje da su takva četiri uzorka bila identična za poduzorke bilo ljudi koji rade danju ili ljudi koji rade noćnu smenu, bilo muškaraca ili žena, i mlađih od 25 godina ili starijih.

I dok su prethodna istraživanja sugerisala da mogu postojati i drugi hronotipovi osim samo jutarnjih i večernjih tipova - na primer, neki su pretpostavili postojanje grupe koja je hiper-budna tokom svih sati dana i druge grupe koja je generalno pospana bez obzira na to doba dana. Hronotipovi otkriveni u ovom istraživanju razlikuju se od prethodnih konceptualizacija.

Autori iz ovog istraživanja zaključuju „postepeno se akumuliraju dokazi u korist razlikovanja najmanje četiri, a ne dva različita hronotipa. Generalno, većina stanovništva može se svrstati u ova četiri različita hronotipa, dok samo manjina stanovništva može imati kombinaciju ili nijedan od ovih hronotipova.

