ZABLUDE. Ovako žene lažu sebe kada postanu DRUGE

Evo kakve sve laži žene sebi govore kada se zaljube u zauzetog ili oženjenog muškarca.

Postoji milion razloga zašto muškarci varaju svoje devojke ili žene i isto toliko razloga zašto su neke žene spremne na to da budu druge.Bez obzira na to kakav izgovor one smisle za sebe ili za okolinu, kakve laži sebi govore da bi opravdale to što su se zaljubile u zauzetog muškarca, ništa ne može da promeni činjenicu da neko vara i da je neko drugi povređen.Jer, svi znaju koliko štete i bola varanje nanosi. I svi znaju da nije pametno upustiti se u aferu sa zauzetim, ali ipak to rade, a evo i koje laži sebi govore kada se zaljube.

1. Njegova žena/devojka ne zna tako da neće biti povređena

Ako objektivno pokušate da sagledate stvari, shvatićete da to nije tačno. To što ona ne zna ne znači da ne oseća da nešto nije u redu, a ne znači ni da neće saznati. A kada sazna, to će je potpuno uništiti.

2. To je samo fizička privlačnost

Većina ljudi koja se upusti u aferu sebe ubeđuje da je sve to samo fizička privlačnost. Misle da će moći da održe neobaveznu vezu i da će moći jednostavno da je prekinu kad god to požele. Nažalost, svet ne funkcioniše tako. I koliko god da svi obećavaju sebi da je sve to samo fizički, najčešće ne bude tako. Jer, posle toliko vremena koje provedu zajedno, gotovo je nemoguće da se barem kod jedne osobe ne razviju osećanja. E, tad se sve još više komplikuje…

3. Neću se vezati

Ova laž je praktično nastavak prethodne laži koju žene govore sebi kada započnu vezu sa zauzetim muškarcem.

Većini žena je veoma teško da duži vremenski period budu intimne sa nekim, a da se ne zaljube. Iako su od početka svesne činjenice da je reč o muškarcu koji ima devojku ili ženu i da nema nameru da je napusti, i uprkos tome što to sebi ponavljaju - na kraju se zaljube u njega.

4. Ostaviće devojku/ženu zbog mene

To se gotovo nikada ne desi. Bez obzira na to što možda govori ljubavnici da je posebna, da je ona ta, da ne želi da ostane sa devojkom/ženom, u većini slučajeva će uvek tražiti još vremena za raskid ili razvod.

Muškarci znaju šta žene vole da čuju, a posebno oni oženjeni jer već imaju iskustva, i ne libe se da im to kažu, sve dok će na taj način dobijati ono što im treba - malo zabave sa ljubavnicom.

5. Ona je zla, bilo bi mu bolje bez nje

Oženjen ili zauzet muškarac koji svoju partnerku vara sigurno neće reći ništa da "drugu" ženu ubedi da ne treba da bude sa njim. Naprotiv, mnogi od njih se čak trude da svoje ljubavnice ubede kako im je žena užasna, zla, kako se neprestano svađaju, da je veza/brak prepuna drame… Ovi izgovori mogu, a i ne moraju da budu istiniti, ali svakako ostaju samo to - izgovori.

Autor: Pink.rs