Recept za bračnu sreću: Ovakvi parovi imaju najbolji brak

Znamo da je totalni kliše reći da žene vole visoke muškarce (omiljeni su im oni crni-visoki-zgodni), na kraju krajeva o ukusima se ne raspravlja, a i ljubav ne bira (dokazano u milion slučajeva). Ali realno gledajući, koliko parova poznajete u kojima je devojka viša od dečka – u odnosu na obrnuto?

Sada bi život mogao postati još gori za niske muškarce, jer prema nekim istraživanjima – visoki muškarci i niske žene imaju najbolje i najdugovečnije brakove. Naravno da postoji na hiljade faktora koji su ključni za dobar brak: poverenje, komunikacija, poštovanje i navika spuštanja daske na wc šolji samo su neki od njih.

Naučni su u ovo istraživanje uključili više od 8.000 ispitanika i otkrili korelaciju između visine supruga i stepena sreće supruge. Što se više centimetara u visini nalazi između njih dvoje – to je žena srećnija.

Ali zašto se visoki muškarci društveno smatraju poželjnijima od niskih? Sve ima veze s tim kako u društvu tretiramo jedni druge. Istraživanje je otkrilo da visoki muškarci imaju veći nivo samopouzdanja i samopoštovanja, a samim time izgledaju privlačnije. Uz to, poslodavci visoke muškarce smatraju verodostojnijim i veštijim, a samim tim to znači da zarađuju više što čini njihove žene srećnijim. Čini se da se sve vraća evoluciji – još u praistoriji žene su privlačili najviši, najsnažniji muškarci jer su bili najbolji lovci. To su bili crni dani za niske muškarce – Tom Kruz sigurno tada ne bi bio ono što je danas.

Ali, bez obzira na sva istraživanja i mišljenja naučnika, visina nikada ne bi trebalo da bude ključna za sreću i ljubav. To je samo fizičko obeležje i bez obzira na to da li je vaš muškarac nizak ili visok – ono na što svakoj ženi treba da bude najvažnije je emocionalna povezanost s partnerom.