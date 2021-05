Pažnja: Ovo su prolećne namirnice koje će vam pomoći da izgubite kilograme nagomilane tokom zime!

Sada stavite akcenat na sveže, prolećne namirnice - jagode, zelene salate, pečurke i jaja - kako biste što pre izgubili na težini!

Kako se proleće već odavno zahuktalo i mnogi posle ovog promenljivog vremena priželjkuju leto, mnogi su ostali sa neugodnim suvenirom zime - dodatnim "slojem" naslaga i suvišnih kilograma. Iako nas je taj zimski kaput mogao održati toplim kroz dugu, hladnu sezonu, sada je već krajnje vreme da se odbace dodatni slojevi- i garderobe i kilograma. Dobra vest je da zdrava hrana u proleće prirodno podstiče gubitak težine, i sada ćete saznati koje su to namirnice dobre za proces mršavljenja i detoksa organizma:

1. Jagode

Sadržaj vlakana kojim jagode obiluju čini ih odličnim izborom za gubitak težine. Studija objavljena u časopisu Journal of Nutrition (1) pokazala je da su ljudi, koji su jeli 8 dodatnih grama vlakana na svakih 1.000 kalorija dnevno, izgubili oko 4 1/2 kilograma. Žene koje su smanjile unos vlakana su dobile na težini. Samo jedna šoljiva jagoda ima respektabilnih 3 grama vlakana i više od dnevne preporučene doze vitamina C, antioksidanta koji pomaže očuvanju zdravlja kože. Pored toga, jagode sadrže i antioksidanse, regulišu nivo šećera u krvi, deluju protivupalno, protiv alergija i poboljšavaju pamćenje.

2. Jaja

Jaja su bogata kvalitetnim proteinima, koji suzbijaju osećaj gladi. U jednoj studiji, ispitanici koji su jeli jaja za doručak osećali su se dosta duže sitim i izgubili više nego dvostruku težinu od osoba koje su za doručak dobijale istu količinu kalorija, samo iz peciva. Pored toga jaja sadrže i antioksidanse-lutein i kazein, esencijalne aminokiseline za regulisanje stresa, vitamine B kompleksa, vitamin D, minerale i druge hranljive materije neophodne zdravom funkcionisanju našeg organizma.

3. Zelena salata

Ova namirnica hrane obiluje vlaknima i vodom, i može vam pomoći da prestanete da preterujete sa visokokaloričnom hranom kasnije. Istraživanja iz Penn State-a (2) pokazuju da konzumiranje zelene salate još od prvog obroka može smanjiti ukupni unos kalorija po obrokučak i do 12 %. AKo niste ljubitelj salate, svež sok koji uključuje ovo povrće postiže isti rezultat. Druga studija (3) je pokazala da su osobe koji su počele ručati sa zelenom salatom, jele 20 % manje od osoba koje to nisu radile ili su preskočile i supu i salatu u korist glavnog jela. Pored zaviden količine vlakana, zelena salata je takođe bogata i vitaminom C, beta karotenom, proteinima, mineralima, omega 3 i 6 masnim kiselinama i mnogim drugim hranljivim materijama.

4. Pečurke

Pečurke su bogate fosforom, kalijumom, kalcijumom, gvožđem i magnezijumom, i čitavim kompleksom vitamina D. Imaju vrlo malo masti, a obiluju proteinima i vlaknima, kao i kompleksom vitamina B, što pomaže kontroli lipida u krvi i bržem mršavljenju. Pečurke takođe imaju nizak nivo ugljenih hidrata, ali dosta antioksidanata I folata, bitnih za opšte zdravlje potencijalnih i sadašnjih trudnica. Istraživanja su pokazala da kad su ljudi jeli predelo na bazi pečuraka, osećali su se jednako zadovoljni, kao i kad su jeli ta ista jela napravljena sa goveđim mesom.

Autor: Pink.rs