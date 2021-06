Da li često tokom leta patite usled zatvora i poremećaja probave?

Ako ste ikada patili od specifičnog zatvora tokom letnje sezone, onda pogodite šta ... niste sami! Sezonska vrsta zatvora koji se javlja leti je sve češća pojava. Potrebno je samo da naučite kako da vašu probavu vratite na pravi put, posebno u ovo vreme kada vam je bitno da se osećate lagano i lepo.

Postoji mnogo uzroka zatvora, a ovo su neke sigurne zamke koje ga izazivaju, a koje su identifikovane i izolovane. Prva, a najosnovnija od svega je - hrana koju jedete vam je bitno da se osećate lagano i lepo.

Kako uopšte dolazi do pojave zatvora?

Zatvor se javlja u debelom crevu, finalnom delu vašeg probavnog sistema. To je deo koji je odgovoran za skupljanje dodatne vode iz hrane koju jedete, i vraća je u telo, kad god je to neophodno. Ako je hrana previše suva do trenutka kada dođe do debelog creva, onda joj postaje previše teško da se brzo kreće, a debelo crevo nastavlja da dodatno izvlači vodu i iz tog sadržaja, i onda prirodno dolazi do zastoja, i začarani krug počinje. Kada kažemo da je hrana “suviše suva”, mislimo da u njoj ne postoje ni vlakna niti dodatni “podmazivači”, kako bi se probava odvijala kako inače treba.

Zbog toga su vlakna i voda zapravo dve najvažnije promene u ishrani koje možetenapraviti u borbi protiv zatvora. Nedostatak vlakana i vode u ishrani je jedan od ključnih razloga zbog kojih možemo imati zatvor tokom leta.

Još jedan roštilj?

Prekomerno obrađeno meso recimo u vidu roštilja ili hot-doga, i nedostatak odgovarajuće hidracije (često je voda zamenjena recimo pivom, što može uzrokovati bolno nadimanje), uskraćuje vašu ishranu onim sastojcima koji su potrebni za održavanje mobilnosti i kretanja probavnog sistema.

Deo razloga zbog kojih meso uzrokuje zatvor je visok sadržaj gvožđa. Dok je gvožđeu ishrani od vitalnog značaja za održavanje mišića i bolju krvnu sliku, ono čini stolicu tvrdom i nepokretnom. I očigledno, meso ne sadrži vlakna.

Da li pijete dovoljno vode?

Drugi glavni faktor koji uzrokuje zatvor u letnjoj sezoni je nedostatak vode. Stalno se podsećamo na to koliko treba da pijemo, a još uvek to ne radimo. Pa, ako vidite koliki imate problem sa zatvorom, i koliko manjak vode u debelom crevu može stvoriti tvrdustolicu koja dovodi do zatvora, shvatićete zašto je ispijanje dovoljne količine vode svakoga dana od presudnog značaja.

Lubenica kao letnje rešenje protiv zatvora

Sada kada je leto, postoji jedna jako korisna namirnica koju svi verovatno volite i koju svakako trebate dodati svojoj ishrani, osim što ćete jesti biftek i pivo: lubenica!

Iako lubenica nema toliko vlakana u sebi, bogata je visokom količnom vode koja vršipodmazivanje vaših creva i stolice. U davnim vremenima, kada je transport vodedo kuća bio teži, lubenice su se povremeno konzumirale umesto vode. Pored toga,hemijska jedinjenja u sastavu lubenice su se dokazala kao blago prirodni laksativi.

Evolucijska taktika

Postoji još jedan razlog zbog koga zatvor započinje leti. Dok se znojimo i doživljavamo sunce i toplotu napolju, naše telo pokreće “program opstanka” i čuva sve hranljive sadržaje u svom sistemu. Rezultat toga je prirodno usporena probava.

Kao što možete pretpostaviti, usporavanje varenja je način tela namerno držanje hrane unutra, koja nažalost pokreće začarani ciklus zatvora.

Šta možete da uradite po tom pitanju?

Ishrana na bazi povrća i voća sa puno vode i niskog sadržaja šećera će održati odgovarajuću hemiju vašeg tela, kao i redovnu probavu. Pored toga, preporučuje se i što više odmora za dušu i telo, kako bi se i vaša vaša podsvest smirila i oporavila odraznih stresnih uticaja, i kako bi se svi hormoni normalno lučili.

Dakle, ovo su taktike za pobedu zatvora tokom leta:

• Manje mesa i piva

• Više vode

• Više lubenice ( i naravno, ostalog voća)

• Dovoljno odmora

• Naglasite povrće i voće u vašoj ishrani

Ukoliko želite da na brz i prirodan način rešite problem zatvora, gastroenterolozipreporučuju Laxogel, prirodan biljni laksativ, koji momentalno rešava problem zatvora i neredovne probave na prirodan način, bez stvaranja navike i vremenskog ograničenja korišćenja.

Autor: promo