Putnička dijareja: Kako je uspešno sprečiti

Nedelje pomnog planiranja, brižljiv izbor najsunčanijeg mesta s najplavljim morem, a mi, konačno spremni, odlučujemo da će jedine obaveze koje imamo biti so na koži, miris borovine i hedonizam. Ipak, odmor nam se umesto zamišljenog scenarija pretvara u suprotnost. Umesto talasa i peska, ostajemo zarobljeni u sobi, sa periodičnim trčanjem do toaleta. Da, pogodili ste. U pitanju su najčešći simptomi omražene kraljice pokvarenih planova – putničke dijareje. Nažalost, neumoljiva statistika nas upozorava da vrlo lako možemo postati jedan od „srećnih“ dobitnika, budući da je pojava ovog poremećaja izrazito česta i pogađa čak do 50% turista. Zbog toga smo odlučili da porazgovaramo sa magistrom farmacije, dr sc. Nevenom Ivanović, docentom na Katedri za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, koja će nam pomoći da razumemo uzroke, simptome i načine na koje možemo da sprečimo pojavu dijareje na putovanjima.

Zbog čega smo podložniji pojavi dijareje na putovanjima?

Putnička dijareja je najpredvidljivija bolest povezana sa putovanjem. Karakterišu je učestale tečne stolice praćene mučninom, povraćanjem, grčevima u stomaku, groznicom, ali nekad i pojavom krvi u stolici. Ove tegobe su uzrokovane konzumiranjem hrane i vode kontaminirane bakterijama i virusima, a pre svega bakterijom Escherichia coli. Tegobe se obično javljaju prvih par dana, traju do četiri dana, mada mogu trajati i znatno duže. Praksa je pokazala da čak i uz pridržavanje najvažnijih higijenskih mera, kao i uz doslednu primenu jednostavnih saveta tipa: "skuvati, ispeći, oljuštiti ili zaboraviti", nećemo u potpunosti sprečiti pojavu putničkih dijareja, iako se smatra da upravo loša higijenska praksa u lokalnim restoranima možda i najviše doprinosi riziku od pojave putničke dijareje.

Šta možemo da uradimo ako nas iznenadi putnička dijareja i da li možemo da je izbegnemo?

U slučaju putničke dijareje važna je nadoknada izgubljene tečnosti. Potrebno je da se tečnost (voda, blagi čajevi ili pirinčana voda) unosi često i u malim količinama. Što se tiče ishrane, važno je naglasiti da nisu potrebne restriktivne dijete i da je važno nastaviti sa uravnoteženom ishranom odmah nakon rešavanja problema dehidratacije. Svakako, treba izbegavati namirnice koje dodatno mogu iritirati želudac ili pojačati stomačne tegobe, a to su: pržena i masna hrana, mesne prerađevine, mahunarke, mleko, sladoled i dr. Na sreću, postoji način da se nastanak putničke dijareje spreči primenom odgovarajućih probiotskih preparata.

