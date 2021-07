TRI TRIKA KOJA ĆE UBLAŽITI ALERGIJU NA POLEN: Doktor tvrdi - uradite ovo i napokon ćete moći normalno da dišete!

Doktor podelio tri saveta koja mogu da ublaže alergiju na polen!

Alergija na polen je sve češća, a dr Karan Radžan, koji na TikToku često objavljuje korisne savete i razbija zablude, sada je objavio kratak video u kojem je otkrio tri trika koja mogu da ublaže ovu alergiju. Njegov prvi savet je da oko nozdrva namažete vazelin ili kokosovo ulje.

"To će sprečiti polen da prodre u disajne puteve i dođe do osetljivih trkiva", kaže on.

Osim toga, dr Radžan savetuje da, ukoliko ste bili napolju, po povratku odeću skinete, zatim se istuširante i operete kosu.

"Mnogo polena ostaje u kosi, na koži i u odeći, morate toga da se rešite".

Treći savet koji se, kako i sam kaže, mnogima neće dopasti je – izbegavati alkohol.

"Alkohol može da poveća nivo histamina u vašem telu, a to je hemikalija koja povećava zapaljenje i simptome alergije", objašnjava.

Autor: Pink.rs