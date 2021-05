KADA ĆE SRBI MOĆI DA PUTUJU U EVROPU? Sve zavisi od OVA DVA USLOVA

Građanima Srbije trebalo bi, prema preporuci Saveta Evrope, u narednom periodu da bude dozvoljeno putovanje u zemlje EU ako ispunjavaju jedan od dva uslova: da su vakcinisani nekim od cepiva koja su odobrena od EU ili da se Srbija nađe na tzv. beloj listi EU.

Evropska unija trenutno, međutim, priznaje samo dve od četiri vakcina koje su u upotrebi u Srbiji - “fajzer” i “astra-zeneka”, ali ne i ruski “sputnjik V” i kineski “sinofarm” kojim je cepljeno oko 80 odsto građana Srbije. Tako da svima koji planiraju putovanje u Nemačku, Austriju, Španiju, Italiju ili neku drugu zemlju u Evropskoj uniji, a sa kojima nemamo potpisan međudržavni sporazum kao sa Grčkom, preostaje nada da ćemo se uskoro dokopati bele liste.

Kako je objašnjeno nakon donošenja odluke Saveta Evrope, na njoj bi trebalo da se nađu sve “treće zemlje” koje imaju povoljnu epidemiološku situaciju, odnosno manje od 75 zaraženih na 100.000 građana (ranija granica je bila 25/100.000). Trenutno se na toj EU beloj listi nalazi sedam zemalja - Australija, Izrael, Novi Zeland, Ruanda, Singapur, Južna Koreja, Tajland i Kina u očekivanju reciprociteta.

Srbija, prema poslednjim podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC), ima oko 130 zaraženih na 100.000 ljudi, sa tendencijom daljeg opadanja. Naime, pre mesec i po dana bilo smo veoma blizu crne korona zone sa skoro 1.000 obolelih na 100.000, ali je situacija počela značajno da se popravlja tokom aprila i maja meseca.

Dnevno 375 slučajeva

Da bismo stigli do čarobne brojke od 75/100.000, potrebno je da tokom dve nedelje imamo prosečno 375 zaraženih na dan. Ako se zna da smo ih u nedelju imali samo 266, jasno je da cilj uopšte nije nerealan, te da bismo na beloj listi, ako se nastavi ovaj trend opadanja broja novozaraženih, mogli da budemo do sredine juna. Za to je potrebno da dnevni broj zaraženih tokom dve nedelje oscilira između, na primer, 200 i 500 obolelih.

Srbija bi uskoro mogla da stigne do bele korona liste Evropske unije, ali, nažalost, to ipak neće značiti da će nam automatski biti otvorene granice svih zemalja članica i da ćemo moći bez restrikcija i uslovljavanja da putujemo u zemlju koju odaberemo. Naime, treba se setiti prošlog leta kada smo imali veoma povoljnu epidemiološku situaciju, bili u tadašnjoj zelenoj zoni sa najboljim rezultatom u Evropi od samo deset zaraženih osoba na 100.000 stanovnika, a opet naši građani nisu mogli da putuju u Italiju, Nemačku, Austriju...

Samo preporuka

Razlog je prilično jednostavan - odluka Saveta Evrope je samo preporuka zemljama članicama, odnosno nije obavezujuća, već svaka od država donosi odluku za sebe. Baš kao što sada, iako nismo na beloj listi, uz određene testove ili potvrdu o vakcinaciji možemo da putujemo u neke zemlje EU poput Grčke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske...

Četiri zemlje ispod 75/100.000

Nekoliko zemalja koje nisu članice EU trenutno ispunjavaju sve epidemiološke uslove da bi se našle na beloj listi Evropske unije. Reč je o Albaniji, Moldaviji, Bosni i Hercegovini, Islandu.

Međutim, nijedna od njih nije još i zvanično dobila privilegije.

Gde sve sada možemo da putujemo?

Svi naši vakcinisani državljani mogu uz potvrdu o imunizaciji da uđu u Grčku, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Bugarsku, Rumuniju i na Kipar, i to bez obzira na vakcinu kojom su cepljeni.

Srpski državljani, po svemu sudeći, najlakše će putovati u zemlje “mini Šengena” – BiH, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Albaniju koje ne traže čak ni potvrdu o vakcinaciji, niti PCR test.