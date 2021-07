SAVETI UROLOGA: LETNJE URINARNE INFEKCIJE- OSLOBODI SE EŠERIHIJE I BRZO NASTAVI DALJE!

Učestalo mokrenje, peckanje i nelagoda pri mokrenju, bol, kao i promena boje mokraće (zamućen ili sukrvičav urin), samo su neke od tegoba koje ukazuju na postojanje urinarne infekcije.

Ukoliko se ne reaguje na pravi način, urinarna infekcija se može komplikovati, ponavljati, pa čak dovesti i do trajnog oštećenja bubrega.

Sa specijalistom urologije, dr Đorđem Aleksićem razgovaramo o urinarnim infekcijama, saznajemo zbog čega su infekcije češće leti, ko je u riziku da dobije Ešerihiju, i koji su načini da se oslobodimo ove uporne i otporne bakterije.

Letnji period nosi dodatni rizik za nastanak urinarnih infekcija. Dug boravak u mokrom kupaćem kostimu, kao i kupanje u hladnim rekama, bazenima i morima, gde higijenske prilike često nisu adekvatne, značajno povećava šansu za nastanak urinarnih infekcija. Leti se usled visokih temperatura mnogo više znojimo, zbog čega je i gubitak tečnosti izraženiji, što uz nedovoljan unos dovodi do dehidratacije i smanjenog izlučivanja mokraće. Pod ovim okolnostima urinarni putevi se slabo ispiraju što značajno povećava rizik za ulazak i zadržavanje bakterija. Vreme potrebno da se znaci i simptomi infekcije izazvane Ešerihijom rasplamsaju je često manje od 24 h, što garantuje odlazak kod lekara, a to je, posebno kada smo na letovanju, nešto što najmanje želimo.

Najčešći uzročnik urinarnih infekcija je Escherichia coli. Radi se o bakteriji koja je normalni stanovnik creva,dok je za urinarni trakt štetna i dovodi do simptoma infekcije. S druge strane bakterije kao što su Chlamidya, Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum, koje se prenose seksualnim putem, dovode i do upale mokraćnog kanala. Osim neprijatnosti koju izazivaju u akutnoj fazi bolesti, ove infekcije mogu dovesti i do steriliteta.

Žene, više nego muškarci

Usled različlite anatomske građe urinarnog trakta žena i muškaraca, žene su podložnije urinarnim infekcijama. Mokraćni kanal kod žena je dug svega 3 cm, za razliku od muškaraca kod kojih je oko 20 cm i udaljeniji od analnog otvora. Put koji bakterije treba da pređu do mokraćne bešike je kod žena kraći, pa je i rizik od razvoja urinarne infekcije znatno veći.

Nehigijenski uslovi na kupalištima

Osim bakterija koje potiču iz debelog creva, veliki broj urinarnih infekcija kod žena vodi poreklo od bakterija iz spoljne sredine. Tako su u letnjem periodu česte infekcije usled kupanja u nehigijenskim uslovima javnih kupališta, najčešće bazena, reka i jezera.

Jedan od glavnih faktora rizika za ulazak bakterija u bešiku je seksualni odnos. Nemali broj žena razvije urinarnu infekciju posle seksualnog odnosa, te se ove infekcije zovu infekcije medenog meseca (“Honey moon’’ cystitis). Urinarne infekcije se češće javljaju kod žena u menopauzi, jer kod njih je usled hormonskih promena, sluznica mokraćnih kanala tanka i pruža slabiji otpor vezivanju bakterija.

Tipični simptomi urinarne infekcije su: učestalo mokrenje, peckanje i nelagoda pri mokrenju, bol, kao i promena boje mokraće (zamućen ili sukrvičav urin). Ovi znaci mogu biti praćeni bolovima u donjem stomaku i krstima. Povišena temperatura je znak da se infekcija sa mokraćne bešike proširila i na gornje urinarne puteve (bubreg).

Tretman urinarnih infekcija

Lečenje urinarnih infekcija se ranije započinjalo antibioticima širokog spektra, terapijom koja je trajala i par nedelja, ili kombinacijom dve, pa čak i tri vrste „jakih“ antibiotika kako bi se infekcija potpuno izlečila. Ovakav pristup je pogrešan iz više razloga. Pre svega jer dovodi do razvoja otpornosti bakterija na antibiotike. Antibiotici takođe štetno utiču na crevnu floru čime se ugrožava zdravlje pacijenta i podstiče razvoj gljivičnih infekcija, koje se potom dugo i teško leče. Dodatno, ovakav način lečenja i ne daje bolje rezultate, u smislu sprečavanja da se urinarna infekcija ne vrati,

Nekomplikovane urinarne infekcije, mogu se tretirati i kvalitetnim biljnim preparatima kao što je Naturoplex®, pri čemu rezultati mogu biti podjednaki, a komplikacije znatno ređe u odnosu na primenu antibiotske terapije. Uvek ga preporučujem svojim pacijentima na početku infekcije, a potom u zavisnosti od težine kliničke slike, analize urina i početnog odgovora, ukoliko je potrebno, dodatno uključujem i antibiotike.

Naturoplex® je preparat koji u sebi sadrži 5 lekovitih biljaka koje svojim zajedničkim delovanjem doprinose da se simptomi urinarne infekcije ublaže već na početku primene. Aktivni sastojci iz Naturoplexa ® pomažu da se zaustavi razmnožavanje Ešerihije i njeno vezivanje za sluzokožu mokraćnih puteva, a dodatnim izmokravanjem ispiraju mokraćne kanale i ubrzano je eliminišu iz urinarnog trakta. Na ovaj način može se smanjiti potreba za antibioticima i analgeticima (lekovima protiv bolova kao što su aspirin, brufen, diklofen) i na prirodan način,,uz povećan unos tečnosti, rešiti problem urinarne infekcija, uz očuvanje crevne flore i bez opasnosti od razvoja gljivične infekcije.

U skladu sa tropskim temperaturama ovoga leta, za kraj razgovora, urolog dr Đorđe Aleksić savetuje na koji način možemo smanjiti rizik od nastanka urinarnih infekcija tokom leta:

• Istuširajte se uvek pre i posle kupanja u javnim bazenima

• Pravite česte pauze za toalet tokom putovanja

• Hidrirajte se, unosite dovoljno tečnosti.

• Presvlačite mokar kupaći

• Po mogućnosti NE upotrebljavajte : toalet papir u boji, pene za kupanje, parfimisane sapune, tečnosti za ispiranje, higijenske dezodoranse, dezodorisane tampone i uloške

• Nosite pamučni veš; izbegavajte tesnu odeću, posebno pantalone, bodije;

• Mokrite posle seksualnih odnosa

