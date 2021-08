PUTNIČKA DIJAREJA Zaobiđi je i ovog leta!

Ovo morate da znate!

Posle pandemijske godine koja nas je lišila putovanja i bezbrižnih dana na moru, banji ili planini, sezona godišnjih odmora konačno je pred nama! Putnička dijareja se nažalost javlja kod 20-50% putnika, bez obzira na to na koju destinaciju odlaze.

Ako krećete na putovanje, osim uobičajenih lekova za prvu pomoć, obavezno ponesite i dobar probiotski preparat. Može vam zatrebati za uspostavljanje ravnoteže crevne flore. Crevna flora se najčešće poremeti usled promene lokalne sredine, drugačijeg sastava vode i primenom novih namirnica, čak i kada su one zdravstveno ispravne. Ovo se objašnjava činjenicom da lokalna hrana i voda mogu sadržati dopuštene količine mikroorganizama uobičajenih za to područje. Lokalno stanovništvo je uglavnom otporno na te mikroorganizme, ali turistima mogu stvarati mnogobrojne probleme.

Gde se moze javiti putnička dijareja?

Da ne biste bili među 20 miliona ljudi koje tokom godine širom sveta pogađa putnička dijareja,razgovarali smo sa mr sci dr Tatjanom Cvejić Pašić, načelnicom odeljenja hepatologije III, Klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije.

Ranije se putnička dijareja uglavnom javljala kod turista koji odlaze u regione Bliskog istoka, Azije i Afrike, ali je danas sve češća i kod putnika koji letuju u zemljama regiona, poput Crne Gore, Grčke,Turske, Bugarske i Hrvatske…, gde će i ove godine otići najveći broj naših turista, ističe dr Cvejić Pašić.

Uzročnici

Putnička dijareja je zapravo gastrointestinalna bolest. Uzročnici putničke dijareje su bakterije, virusiili paraziti.

Putnička dijareja je praćena nadimanjem, mučninom, grčevima u stomaku i vodenastim stolicama.Tegobe se obično javljaju tokom prvih dana putovanja, ali se proliv može pojaviti u bilo koje vreme tokom puta, pa čak i do mesec dana po povratku sa letovanja.

Dr Cvejić Pašić ističe da su i muškarci i žene podjednako u opasnosti od dobijanja putničke dijareje.

U većoj opasnosti su osobe sa poremećajima imunog sistema, osobe sa dijabetesom i drugim hroničnim bolestima. Ljudi sa stomačnim poremećajima i prvenstveno deca, mogu biti mnogo osetljivija po tom pitanju od zdrave, odrasle populacije.

Putnička dijareja i probiotski preparati

Probiotski preparati su veoma važni u preventivnom smislu. Oni predstavljaju prvu liniju odbrane odsvih patogenih činilaca u crevnom traktu.

Odabir probiotskog preparata

Pošto u našim apotekama ima preko 100 različitih probiotskih preparata, dr Cvejić Pašić ističe da nije svejedno koji ćete odabrati.

Probiotski preparati sadrže žive mikroorganizme i oni su osetljivi na ambijentalne uslove. Zato im je i potrebna dodatna zaštita u vidu kesice sa inertnim gasom u koju je upakovan svaki blister. Kesica štiti probiotsku gljivicu od ekstremnih ambijentalnih uslova tokom leta, i garantuje efikasnost preparata sve do kraja roka upotrebe. Zato prilikom kupovine obratite pažnju da to bude preparat koji ima i unutrašnje i spoljašnje pakovanje jer je to jedini način na koji preparat može da sačuva svoju efikasnost i bezbednost. Kvalitetan probiotski preparat zato na spoljašnjem pakovanju ima naznačen broj probiotskih ćelija, koji se izražava u CFU, i to u momentu isteka roka koji obično iznosi godine, a ne samo u momentu pakovanja.

Samo pravilnim izborom probiotskog preparata možete postići da vam jedini suvenir koji donesete sputa ne bude putnička dijareja, a da plažu vidite samo sa terase apartmana.

Autor: promo