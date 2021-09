DETALJAN NEDELJNI HOROSKOP: Škorpija na prekretnici, Devica mora da se presabere (+ savet za svaki znak)

Nedelja pred nama će biti izazov za mnoge znakove, dok je neki imati više sreće nego pameti...

Ovan

Inicijatori i pokretači

POSAO: Dragi Ovnovi, ovo je nedelja kada će se dogoditi promena u poslovnoj energiji. Od 15. septembra ulazite u novu fazu, pa u zavisnosti od toga kako ste se pokazali u prethodnom periodu i vi ćete biti nagrađeni. Izaći ćete u prvi plan, bićete društveniji i imati više kontakta s drugim ljudima. Neki Ovnovi bi u narednom periodu mogli da uđu u partnerske odnose i započnu nešto potpuno drugačije od onoga što su do sada radili. Moguće je da se radi o nekim starim partnerima ili poslovima koje ćete raditi na drugačiji način, a neki Ovnovi bi mogli da s emotivnim partnerom započnu poslovnu saradnju. Prijaće vam to što ćete biti traženi i što će mnogi želeti da budu u vašoj blizini, mada vi nećete mnogo insistirati na tome. Neki Ovnovi će materijalizovati sve što su do sada radili, pa bi mogli da uvećaju zaradu ili dobiju povišicu. Dobar je period za produžavanje ugovora ili potpisivanje novog. Oko 14. septembra ćete želeti nešto da iskontrolišete ili postavite onako kako želite, ali to vam neće poći za rukom. Nešto možda niste shvatili na pravi način. Sačekajte 17. ako budete želeli da na nešto odreagujete. Možda ste dugo čekali i znači vam neka motivacija, ali vodite računa o posledicama koje vaši potezi nose. Nažalost, zavisite od raspoloženja drugih ljudi i o tome treba da mislite. Vama neće biti teško da se prilagodite okolnostima i ispunite neka očekivanja i dobijete poštovanje nadređenih. Imate mnogo opcija i mogućnosti i možete da podignete kvalitet rada.

LJUBAV: Ovnove koji su u braku ili vezi ove nedelje mogla bi da obuzme neka ljubomora ili bi partner mogao da obeshrabri neka vaša očekivanja, naročito oko 17. septembra. Osećaćete da vam partner ne vraća onoliko koliko dajete i zbog toga može doći do disbalansa u odnosima, ljutnje i osećaja samoće i otuđenosti. Pokušajte da se izdignete iznad toga i osnažite sebe. Imate više energije nego partner i iskoristite to na kvalitetan način. Slobodni Ovnovi se osećaju nesigurno i nemaju dovoljno samopouzdanja kada je potencijalni partner u pitanju. Moguće je da ćete se malo povući ove nedelje i sačekati da nešto u vama sazri. Razlike su očigledne i teško da ćete moći da ih prihvatite.

ZDRAVLJE: Ovo je pravi period kada bi trebalo da proverite zdravstvenu situaciju, naročito reproduktivne organe i urinarni trakt. Ne preterujte ni sa čim da ne biste imali problema sa kožom. Odmarajte oči!

SAVET + Pokušajte da ne rasipate energiju na sve strane, već se fokusirajte na najvažnije stvari, budite predusretljivi i kooperativni



Bik

Bolja organizacija

POSAO: Bikovima bi ove nedelje mogli da se poremeti odnosi na poslovnom planu. Dešavaju vam se bitni i važni procesi rasta i prosperiteta i trebalo bi da ste svesni nekih novih situacija i imate kontrolu nad njima. Dolaziće do vas neke informacije koje nećete moći lako da prihvatite ili ćete ih shvatati na potpuno drugačiji način. To bi moglo da vas razočara, deprimira i pokvari odnose s nekim osobama s kojim sarađujete. Moguće je da zavisite od nekih ljudi i njihovog mišljenja, a to se vam nimalo neće svideti. Ovih dana te okolnosti bi mogle da deluju na vaš karakter i da vas čine malo razdražljivim. S druge strane, to mogu biti odlični pokretači i inicijatori, koji će vam dati snagu i volju da u nečemu istrajete i funkcionišete energičnije. Moraćete da pristupute poslovnim obavezama ozbiljnije i budete detaljniji i temeljniji. Moguće je da ćete imati neku malu reorganizaciju u svakodnevnom životu i da ćete morati da promenite neke navike. Bikovi koji očekuju ili priželjkuju neku veliku promenu, mogli bi se pozitivno iznenaditi ove ili sledeće nedelje jer im se može pružiti prilika da ostvare neke dugoročne planove. Materijalna situacija je dosta dobra i ima tendencija ka rastu. Oko 17. septembra trudite se da ne radite ništa mimo zakona. Budite postepeni i ne radite ništa radikalno.

LJUBAV: Bikovi koji su u braku ili vezi se trude da budu malo trezveniji, da im odnos bude u harmoniji i ravnoteži i da ih partner ne sputava. Veoma ste vredni i aktivni i dajete se maksimalno, ali osećaćete da vam partner ne uzvraća istom merom i da je opušteniji više nego što treba. Razlike će se ozbiljno uočavati, pa može doći do tenzije i nesuglasica, naročito oko 17. septembra. Slobodni Bikovi očekuju dešavanja kada je emotivni odnos u pitanju. Iz nekog razloga se dvoumite šta da radite i kojoj osobi da se priklonite. Niste sigurni ni da li da se upuštate u nešto ozbiljnije ili sačekate. Možda i suviše ozbiljno shvatate ljubav ili vas neka osoba čini nervoznim i napetim. Ako je toj osobi istinski stalo do vas, sačekaće da vas prođe ta faza. Možda želite da budete sigurni da će vam namere uspeti i zbog toga malo preterujete u zahtevima i očekivanjima.

ZDRAVLJE: Mogli biste da uvedete neke zdrave navike u život. Povedite računa o urinarnom traktu i bubrezima. Moguće su aritmije i oscilacije s pritiskom.

SAVET + Budite objektivni i trudite se da mnoge stvari dovedete u red

Blizanac

Iz krajnosti u krajnost

POSAO: Blizanci bi ove nedelje mogli da prolaze kroz neke važne transformacije. Odjednom ćete se osećati kao da dišete punim plućima i oslobodili se nekog velikog tereta. Osećaćete se mirno i spokojno i sve će vam ići mnogo lakše i jednostavnije. Budite strpljivi samo još nekoliko dana i od 15. septembra možete konačno da odahnete. Izaći ćete u prvi plan i više nećete morati da se suzdržavate. Bićete veseliji, radosniji i življi u poslu i svakodnevnim aktivnostima. Ovo je sjajan period za sve koji se bave javnim poslom ili nekom vrstom umetnosti. Možda neki Blizanci nisu spremni za neke nagle promene ili uvide, pa bi mogli da budu i dalje oprezni i na distanci. Nećete imati dovoljno hrabrosti i snage da živite u punom svetlu, ali ćete se s vremenom opustiti. Materijalna situacija je prilično dobra, vredno ste radili i sada uživate u plodovima rada, ali budite oprezni ako ovih dana, od 17. do 23, budete ulagali novac ili budete u prilici da pozajmljujete. Bilo bi dobro da sačekate da prođe ovaj period jer bi neke stvari mogle da vas iznenade i krenu onako kako niste planirali. Sjajan je period za druženje, zabavu, odlaske u provod i restorane sa dragim ljudima. Posvetite se porodici i bližnjima i ugodite sebi, zaslužili ste. Edukacija i obrazovanje su vam veoma naglašeni i iz meseca u mesec će se pojačavati, što će vam dati mnogo mogućnosti da na ovom polju napredujete. Dobićete podršku i slobodno se odvažite da radite na sebi u tom pravcu. Neke Blizance očekuje putovanje u inostranstvo.

LJUBAV: Blizanci koji su u braku ili vezi bi mogli da dožive jako otrežnjenje na emotivnom planu. Dogodiće se neki važan okidač, koji će vas pokrenuti da uradite nešto kvalitetno za odnos. Moguće je da ćete otići na neko zajedničko putovanje ili ćete promeniti životnu filozofiju na ovom polju. Mlađi Blizanci bi mogli da dobiju vest o proširenju porodice, a neki će proširiti vidike i uraditi nešto konstruktivno. Kod slobodnih Blizanaca će se probuditi strast i želja da ostvare bliskost s nekim osobama. Reakcije će biti burne, moguće je da ćete u nekim situacijama biti buntovni, a onda će opet da se pojačaju emocije, pa ćete želeti da ih držite pod kontrolom i tako sve ukrug. Jedna osoba bi mogla veoma da vas privlači, što vas u isto vreme i iritira, pa ćete često bežati od nje. Moguće je da se radi o nekom iz poslovnog okruženja.

ZDRAVLJE: Na ovom polju biste mogli da imate probleme ako preterujete u nečemu. Moguće su opekotine, posekotine i povrede oko glave i prstiju.

SAVET + Uživajte u mogućnostima koje vam se nude i pokušajte da budete što opušteniji



Rak

Nova faza!

POSAO: Rakove će u nedelji pred nama imati značajnu razliku u procesu razmišljanja, ali i strpljenja. Već sredinom nedelje osetićete izvesnu dozu olakšanja, koje se, pre svega, odnosi na veliki broj aktivnosti koje ste preuzeli na sebe. Većina Rakova biće manje nervozna i imati poriv da sve mora odmah da se uradi. Vama je sada potrebno da se više fokusirate na intimu, ali i sve što je u vezi sa domom, porodičnim nasleđem ili roditeljima. Neki Rakovi će imati prilike ili sami inicirati neku vrstu reorganizacije u kući. To se može odnositi na renoviranje, dekoraciju ili popravljanje svega što je dotrajalo ili prosto bode oči. Bitno vam je da dom bude oličenje lepote i harmonije, pa ćete s tim nagonom želeti da napravite i neophodne akcije. Nekada to može biti i selidba. Postoji i podrška planeta ukoliko razmišljate o osnivanju porodične firme ili privatnog biznisa. Ako pripadate ovoj grupaciji, pokušajte da završite papirologiju ove nedelje ili pak sve važno odložite za novembar. Kada je socijalni život u pitanju, ovo je sjajan period za izlaske i druženja. Razmena mišljenja i ideja će vas inspirisati, pa bi ovo mogao da bude jedan od kreativnijih perioda. Krajem nedelje i tokom vikenda možete osetiti poriv da olako pozajmite novac ili podignete kredit. Savet je da se suzdržite nekoliko dana jer će se situacija ubrzo promeniti. U tom smislu bilo bi korisno potražiti savet ili se edukovati. Čuvajte se za vikend da vas neko ne pokrade.

LJUBAV: Kada je ljubav u pitanju, ovo je sjajno vreme za sve Rakove. Oni koji su u vezi ili braku bi mogli da počnu malo više da se zabavljaju, izlaze i provode. Neki parovi će se više baviti decom, dok će se mladi Rakovi lako zaljubljivati. Oni koji su u lošim odnosima mogli bi da osećaju neprijatnost kada se nalaze u kući, pa će sada više vremena provoditi napolju. Ponekad ovaj splet tranzita može doneti radove u kući ili roditelji zahtevaju više vašeg vremena. Slobodni Rakovi jedva čekaju da se pojave na nekom javnom mestu, gde će biti u mogućnosti da sreću mnogo ljudi. Postoje velike strasti prema nekoj osobi, ali i neke otežavajuće okolnosti zbog razlike u godinama ili moralne dileme. U subotu biste mogli da osetite neko razočarenje, ali je najveća verovatnoća da ste nešto pogrešno shvatili zbog siline emocija, s kojima teško izlazite na kraj.

ZDRAVLJE: Vreme je da malo usporite kada je rad u pitanju. Osetljiv predeo donjeg stomaka, genitalije i bubrezi. Potrudite se da svakodnevno idete u šetnju.

SAVET + Imate dobar fokus i jaku kreativnu energiju, iskoristite ovaj spoj

Lav

Lakoća izražavanja!

POSAO: Lavovi ove nedelje doživljavaju jednu vrstu preobražaja svesti. Prethodni period je imao za cilj da donese neku vrstu materijalizacije onih vrednosti u koje duboko verujete. Materijalna sigurnost je zauzimala visoko mesto, pa ste se najverovatnije bavili rešavanjem finansija. Radili ste marljivo jer ste želeli da ostvarite cilj. Ove nedelje započinje sasvim drugačija faza u kojoj će vaš način razmišljanja da bude u fokusu. Misli će vam biti brze, a um oštriji i precizniji. Ovo je vreme u kom se i vaše društvene aktivnosti intenziviraju. Imaćete dosta obaveza koje ćete rešavati u hodu, kretaćete se više i lako ćete sticati nova znanja. Mnogi Lavovi će poželeti da upišu neki kurs da bi se oplemenili novom veštinom ili proširili znanje u oblasti jezika, saobraćaja, trgovine i komunikacije. Možete se aktivirati i da bi pozavršavali dosta praktičnih stvari ili sredili papirologiju. Takođe, možete se sada lakše usuditi da kupite novi telefon, kompjuter ili automobil. Iako težite kulturi u ophođenju s drugima, ovde postoji i jedna vrsta nestrpljivosti, koja se ogleda u tome da ste mnoge stvari u glavi već pretpostavili, formirali mišljenje i dali sud. U ovim situacijama je bitno samo potruditi se da zaista čujete osobu koja vam se obraća. Ako primetite da ste prebrzi, zastanite. Mnogo je bolje da pokušate da zapišete mišljenje jer ovo je i divan aspekt za pisanje. Možete se iznenaditi koliko vam dobro ide, a moguće je i da objavite razmišljanja.

LJUBAV: Lavovima će ove nedelje prijati nešto mirniji ritam kada je ljubav u pitanju. Sada ulazite u fazu u kojoj vaša najdublja osećanja žele da se izraze, pa će vam prijati da se nakon užurbanog dana ušuškate u sigurnost svoga doma i tu počnete da se opuštate. Lavovi koji su u braku ili vezi mogu imati dosta lepe trenutke pod okriljem svog doma. Nekada ovo može da znači i da ćete ugostiti nekoga, organizovati romantičnu večeru, napraviti mini-spa u kupatilu i tako uživati s partnerom. Krajem nedelje ne dozvolite da padnete duhom. Ako primetite da je nešto staro i prevaziđeno, otpustite ga. Moguće je da vam se javi neko iz prošlosti i malo uzdrma vaše emocije. Slobodni Lavovi su u punoj snazi i društveno su vrlo aktivni. Ipak, iako na površini sve izgleda svetlucavo, vas kopka neko koga radije ne želite da pominjete u društvu.

ZDRAVLJE: U naredna dva meseca poželjno je dosta se kretati. Svakodnevno praktikujte brzo hodanje ili džoging. Osetljive su ruke, a oprez se preporučuje i kod rukovanja oštrim predmetima i u saobraćaju.

SAVET + Pišite, otkićete da imate telenat!



Devica

Poslovni i kreativni!

POSAO: Devicama koje u narednoj nedelji slave rođendan želimo uspešan novi ciklus, s mnogo lakoće u stvaranju! U ovaj nedelji će se dogoditi i energetska promena na nebu, koju ćete, pre svega, osetiti kao neku vrstu olakšanja. Ovo ne znači da ćete se opustiti ili prestati da radite, ovo samo znači da ćete promeniti prioritete. Manju tenziju ćete osetiti, pre svega, u sebi, a, samim tim, i manje nervoze. Verovatno je da ste u prethodnom periodu ozbiljno zapeli da uspete u nekom novom projektu, a sada polako počinjete da bivate vrlo selektivni u pogledu trošenja energije. Iako početkom nedelje još možete osetiti kao da vam nije baš jasno u kom se pravcu situacija razvija i neke informacije su još mutne ili nepotpune, vi ćete slediti unutrašnji osećaj da se fokusirate samo na prioritete. Ovo je dobar period da raščistite sa sobom neke stvari da biste postali održiviji. Poslovni ste i vrlo kreativni, a to će biti nagrađeno. U praktičnom smislu, ovo je period kada ćete imati nekoliko izvora prihoda, pa će cela rana jesen proteći u znaku rešavanja finansijskih pitanja. Novca će biti više nego inače, ali i troškovi će vam biti nešto veći. Neke Device će ulagati, dok će druge rešiti repove iz prošlosti. Kako dani budu odmicali, komunikacija će biti bolja, vi tolerantniji i mudriji, a mnoge Device će kreativni potencijal usmeriti ka vrlo praktičnim stvarima. Upišite neki kurs da biste oplemenili dušu.

LJUBAV: Ljubavni život Devica se sprema da doživi neku vrstu transformacije. Postaćete malo hrabriji, lakše ćete govoriti o stvarima koje inače zadržavate samo za sebe. Zauzete Device će pokušati da nađu balans između problema praktične i problema emotivne prirode. Ipak, biće vam važnija iskrenost od lažne skromnosti ili kompromisa, koji nije održiv na duge staze. Imaćete veću želju za uživanjem, a nekim Devicama će svaki vid hedonizma biti poput afrodizijaka. Slobodne Device će se uglavnom fokusirati na poslovni život, međutim, kako ste sada dosta hrabriji i prodorniji, nekoga ćete umeti svojim komentarima da zagolicate i inspirišete. Nije isključeno da ta osoba dolazi iz vašeg poslovnog okruženja, ali budite otvoreni, nekada se varnica dogodi sasvim slučajno. Razmena mišljenja i ideja ide protočno i lako iako su vam teme vrlo duboke.

ZDRAVLJE: Početak nedelje može još nositi sa sobom rizik od glavobolje, ali kako dani budu proticali, ovaj pritisak se spušta na predeo vrata i grla. Balansirajte ishranu.

SAVET + Vreme je za iskren razgovor sa sobom



Vaga

I ljubav i posao

POSAO: Drage Vage, kod vas će se u narednom periodu dešavati mnogo promena na mnogim poljima. Neke stvari ćete prvo morati da prihvatite, ali povedite računa da li to radite iskreno. Najvažnije je da to ne radite samo da biste prekinuli nešto što vam se ne dopada ili s čim se ne slažete. Ispratite želje i selektujte informacije i stanja u kojima se budete našli. Ne morate da se složite s nečim što zaista ne mislite. Sredinom nedelje ćete biti mnogo aktivniji i završićete neke poslove koje ste dugo odugovlačili. Pojaviće se neki novi pristup i ideje koje će vam biti važan podstrek da neke stvari privedete kraju. Od 15. septembra biste mogli da započnete nešto novo. Bićete hrabri, energični i nametljivi više nego inače. Nekim Vagama će satisfakcija biti materijalno napredovanje i karijera, a nekima će više značiti nadogradnja na duhovnom planu koju budu stekli u narednom periodu. Svako stvaranje mora da donese rezultat, a vi ćete dobiti upravo ono što najviše želite. Otvaraju se nova vrata, imate viziju i prepoznali ste ka čemu treba da se krećete. S vremenom ćete još mnogo toga naučiti i uspostaviti balans između duše i tela, što će vam biti veoma važno. Moguće je da ćete ovih dana imati neke troškove jer će biti pojačana želja za hedonizmom i doterivanjem.

LJUBAV: Vage će se osećati šarmantno, dostojanstveno i harizmatično u narednom periodi i takvu poruku će slati partneru. Tražićete da uspostavite jači kontakt i da na izraženiji način pokazujete jedno drugom emocije. Želećete da se osećate prijatno kada ste zajedno i da ne morate da progovorite ni reč, a da se razumete. Bićete strastveniji i fizički kontakt će vam mnogo više značiti. Ako ne budete dobili sve što ste zamislili, oko 17. septembra moglo bi da dođe do promene raspoloženja, udaljavanja i osuđivanja. To bi moglo da vas potroši više nego što mislite. Nemojte na nivou ega da funkcionišete i da na taj način tražite potvrdu ljubavi i kvaliteta. Ako želite da se neko potrudi oko vas, morate i da shvatite da se ništa ne podrazumeva. Nađite meru kako da izađete na kraj s razlikama u odnosu. Slobodne Vage će privlačiti pažnju mnogih osoba, ali neće ulaziti u odnose koji bi, na neki način, mogli da im budu teret. Imate puno potencijala na ovom planu, a na vama je da li ćete ostati u prijateljskom odnosu ili uploviti u neku vezu. Pazite, ovde može da dođe do ljubomore i opsesije.

ZDRAVLJE: Negujte se i što više se odmarajte. Moguće su glavobolje i problemi s kožom glave. U utorak 14. septembra jačajte imunitet.

SAVET + Oko 17. septembra budite obazrivi na koji način plasirate ono što radite da ne biste imali kontraefekat

Škorpija

Vreme tišine

POSAO: Škorpije će ove nedelje u vrlo kratkom vremenskom intrevalu imati posebna iskustva ili zapažanja. Kod nekih pripadnika će se proces odvijati unutar vas, a kod nekih će se reflektovati sve ono što se oko njih dešava. Moguće je da ćete zavisiti od raspoloženja drugih ljudi ili će ono direktno uticati na vas. U svakom slučaju, bićete podstaknuti da pristupite nekim stvarima na drugačiji način i da neke stvari potpuno promenite. Oko 14. septembra biste mogli da budete oprezni ako budete imali neke važne odluke jer nećete biti dovoljno svesni nekih stvari niti ćete ih jasno videti. Neke činjenice bi mogle da vam se potkradu ili da ih previdite, pa oko ovog datuma se trudite da izbegavate odluke od velike važnosti. Isto tako, budite prizemni jer pružanje otpora vam ne bi donelo dobro, samo bi se vratilo kao bumerang. Već nekoliko dana kasnije, oko 17, mnogo bolje i dublje ćete sagledavati događaje i imati više i snage i energije. Intuicija i instinkti će mnogo bolje funkcionisati i ponovo ćete se osećati kao da ste na svom terenu. Bićete strpljiviji i lakše ćete se suzdržavati od afektivnog ponašanja. Moguće je da će neki pripadnici vašeg znaka imati nekih poteškoća u porodici ili, ako se bavite privatnim biznisom, probleme na poslu. Kada je finansijska situacija u pitanju kod ostalih Škorpija, možda je bolje da sačekate neki bolji period za uvećanje zarade ili traženja povišice. Ovo je period kada ne treba da reagujete i izlazite u prvi plan, već da prihvatite stvari onakvim kakve jesu da ne biste doživeli razočaranje. Ovih dana ćete imati neke neobične razgovore i upoznati zanimljive osobe.

LJUBAV: Škorpije koje su u vezi ili braku ove nedelje bi mogle jasnije da vide sliku odnosa i partnera i bolje će prepoznati šta osećaju, ali oko 17. i 23. septembra bi mogle da imate neka intenzivnija stanja i dešavanja. Moguće je da ćete od partnera zahtevati da nešto mora da uradi, ali on to neće moći da ispuni. To bi moglo da se protumači kao ucena ili prisila i ne bi izašlo na dobro. Bolje je da se malo povučete, da ovih dana ne rizikujete i ne upuštate se ni u kakve razgovore i rasprave. Tako ćete zaštiti i sebe i partnera. Ovo je idealna prilika da prihvatite neke stvari koje možda ne umete racionalno da objasnite. Menjaćete kriterijume, svest, želje i planove, ali prvo se dogovorite sa sobom, pa onda izađite pred partnera s konačnim stavom. Slobodne Škorpije će biti oprezne ove nedelje i neće se lako upuštati u dublje odnose i komunikaciju. Prvo će potencijalna osoba morati da pokaže da ste srodne duše, a ne samo strahopoštovanje.

ZDRAVLJE: Budite opušteniji, ne rizikujte i ne preterujte ni u čemu. Moguć je gubitak nečeg što vam je veoma drago. Povedite računa ako imate povišen krvni pritisak.

SAVET + Možda ovo neće biti jednostavna i laka nedelja za vas, ali će sigurno biti konstruktivna na dugoročnom planu. Prihvatite izazove kao dar i podsticaj

Strelac

Posvetite se sebi

POSAO: Strelčevi su mnogo toga značajnog uradili i obavili, pa će ove nedelje više vremena posvetiti sebi i nekim zadovoljstvima. Neki Strelčevi će biti na odmoru, neki će se baviti telom ili licem, dok će neki provesti vreme u meditaciji i učenju nekih novih veština. Onima koji ipak budu radili i bavili se praktičnim stvarima savetujemo da se ne upuštaju ni u kakve rasprave niti ubeđivanja. Sačekajte da neke stvari odstoje, da neki ljudi shvate šta pričaju i rade, a vi se distancirajte od bespotrebnog stresa i ogradite od mogućih napada. Pokušajte da izađete iz forme i probajte da kroz nepredvidive situacije prevaziđete neke stvari i izađete iz nekih obaveza koje vas ograničavaju. Vodite računa, ove nedelje ćete biti skloni idealizaciji, i na poslovnom i na privatnom planu, pa u nekim situacijama možete biti dekoncentrisani i rastrzani na sve strane, naročito oko 14. septembra. Moguće je da nećete znati u kom pravcu da krenete i na koju stranu da idete. Oko 17. septembra možete dobiti neke informacije koje će vas pokrenuti i dati vam nadu da će ipak sve biti u redu. Ostanite prisebni do tada jer vas očekuje lakši razvoj događaja. Imaćete sjajne rezultate i treba da budete ponosni na sebe, ali nemojte da budete skroz opušteni jer ideje koje imate nije lako sprovesti. Dogodio se veliki pomak u vašoj karijeri i sada samo trasirate put koji ste sebi zacrtali. Od 15. septembra otvoriće vam se nove ideje, novi ljudi i počinje nova faza u napredovanju. Bićete skloni trošenju novca, pa povedite računa da ne preterate.

LJUBAV: Zauzeti Strelčevi bi ove nedelje mogli da očekuju neke drugačije okolnosti i iskustvo. Otkrićete i prepoznati promene kod partnera iako se neće događati ništa epohalno između vas. Neke Strelčeve bi partner mogao da optuži da je zapostavljen i da mu ne posvećuje dovoljno pažnje, ali će se, zapravo, raditi o nekim procesima kroz koje prolaze. Oko 17. septembra biste mogli da imate neka iskušenja, pa probajte da budete spontani i prirodni jer ćete biti trezveni i iznad situacije, za razliku od partnera. Slobodni Strelčevi mogu da očekuju mnogo kontakata i komunikacije s raznim i neobičnim ljudima. Upoznaćete neke zanimljive osobe koje neće želeti da vas menjaju ili utiču na vas, koji su slobodni i svoji, a opet originalni. Očekujte naglašene veze i odnose.

ZDRAVLJE: Možete zbog brzine i žurbe povrediti noge, stopala ili kolena. Moguće su i opekotine. Pokušajte da budete manje temperamentni i ne preterujte ni u čemu.

SAVET + Nemojte da upadate u zamku konzervativnih ograničenja



Jarac

Karijera u fokusu!

POSAO: Jarčevi će u danima koji nam predstoje osetiti promenu energija. Ovo se, pre svega, odnosi na vašu pokretačku snagu i želju da se ostvarite tako da to svima bude vidljivo. Dosad ste bili u fazi promišljanja i usvajanja novih znanja, ideja i pogleda na svet. To je bilo neophodno da bi vaš novi način života bio obogaćen i više u skladu s potrebama vremena. Sada je pak došlo vreme da zapnete i sve što ste naučili pokušate da inkorporirate u novi životni stil. Moguće je da ćete u narednih mesec-dva raditi više nego obično. Karijera sada zahteva vaš potpuni angažman i u tom smislu ne bi trebalo da se plašite hoće li biti posla i da li ćete uspeti da se snađete. Čak iako vam se učini da vam je sve to previše, da ne možete sve da postignete, sve je u redu. Možda u početku nećete shvatati dublji smisao, ali kroz nedelju-dve ili pak mesec dana postaće vam jasno da je svaki vaš napor urodio plodom i da bez ovog sadašnjeg iskustva ne biste mogli da napredujete toliko. Neki Jarčevi će ovo osetiti kroz reorganizaciju kolektiva ili prelazak na novi projekat ili ćete imati i više poslova koje radite paralelno, pa je umor logična posledica. Savet je da pokušate da se ne nervirate i da budete pažljivi prema saradnicima. Krajem nedelje imate veliku šansu da steknete širu sliku stvari, ali samo ako ne upadnete u zamku sitnih koristi.

LJUBAV: Iako je vaša pažnja fokusirana na posao i karijeru, ljubavna dešavanja će biti ta koja će vam, na neki način, biti vodilja. Jarčevi koji su u vezi ili braku će dosta energije ulagati u zajedničke ciljeve. Dobar je period za planiranje i strategiju, ali i za razmenu iskustva s ljudima koji malo odudaraju od vašeg standardnog miljea. U partneru ćete, pre svega, videti prijatelja i podršku i ovo je dobro vreme za rešavanje nekih starih trauma pod uslovom da ne upadate u stanje posesivnosti. Parovi koji imaju loš odnos bi za vikend mogli da imaju neku vrstu nesuglasica. Slobodni Jarčevi će se više kretati i socijalni život će im biti dosta bolji. Neki Jarčevi će biti u mogućnosti da u novom kolektivu upoznaju neku vrlo zanimljivu i misterioznu osobu koja je kadra da im rasplamsa libido, a ima i Jarčeva koji će u krugu prijatelja naći sigurno utočište. Nekoga možete videti sasvim drugačijim očima.

ZDRAVLJE: Vitalnost vam je prilično dobra, ali su i zahtevi veći, pa je potreban oprez kada je premor u pitanju. Mogući problemi s ravnotežom ili kičmenim stubom.

SAVET + Neka vaše akcije budu vođene mudrošću, a ne impulsima

Vodolija

Lični razvoj!

POSAO: Vodolije iz jedne malo napete situacije koja je, pre svega, imala za cilj da transformiše sada ulaze u fazu u kojoj sva preživljena iskustva dobijaju novu formu. Ako ste se u prethodnom periodu pošteno suočili s ličnim krizama, opsesijama i strahovima, sada je došlo vreme da udahnete novi optimizam. Vaša volja će biti sve jača i iz dana u dan ćete se osećati snažnije i spremnije da izađete malo iz ustaljenih formi i probate nešto sasvim novo i drugačije. Čitava rana jesen će proteći u ovom maniru. Bićete posvećeni ličnom razvoju i istraživanju. Želećete da naučite neke nove stvari, da shvatite kako funkcioniše svet i da se bavite dubljim suštinama. Ovo je idealno vreme kada je obrazovanje u pitanju, pa će studenti i đaci imati potrebu da uče i usavršavaju se. Nakon ovog perioda ćete shvatiti da ste postigli mnogo toga. Takođe, ovo je i dobra faza za istraživanje i putovanja. Misli će vam biti uperene u daljine, a i pokrenuće se vaš avanturistički duh, pa ćete verovatno i mnogo više putovati. Ukoliko vas zanima rast, sada možete upoznati neke duhovne učitelje i saznati mnoge tehnike. I u poslovnom smislu ovi aspekti donose proširenje i hrabre vizije, ali i mogućnost saradnje s inostranstvom. Neke Vodolije će dobiti poziv da rade u inostranstvu, dok će neke možda otići u drugi grad da bi sticale znanje. Seminari i ekskurzije su česti na ove tranzite.

LJUBAV: Vaš ljubavni život će od ove nedelje postati intenzivniji i bogatiji. Ovo je rezultat, pre svega, vaše transformacije, koja privlači dosta pažnje. Vaša popularnost će biti veća, a harizma kojom zračite će se postarati da mnoge ostavi bez teksta. To mistično i hrabro što nosite u sebi će vam biti ulaznica za nove romantične avanture. Slobodne Vodolije će imati nešto povoljniju situaciju jer sada izbora ima više, a vas će šarmirati samo ona osoba koja može da vam parira i na energetskom i na mentalnom planu. Nemojte se iznenaditi ako ta osoba dolazi iz vašeg poslovnog okruženja ili je upoznajete na putovanju. Vodolije koje su u braku sada mogu prevazići neki stari problem. Imate šansu da vezu podignete na viši nivo i zajedničkim naporima da postavite neke nove standarde. Moguće je da na kratko vreme budete razdvojeni zbog nekog puta, ali to će vas osvežiti. Mlađi parovi bi mogli da se odluče na brak ili zajednički život.

ZDRAVLJE: Izlazite iz vrlo intenzivne faze i postajete dosta vitalniji i raspoloženiji. Moguće povremene glavobolje. Skloni ste gojenju, pa se potrudite da ne preterujete u hrani.

SAVET + Odvažite se da probate nešto novo



Ribe

Mistično iskustvo!

POSAO: Drage Ribe, period pred nama donosi značajnu promenu energija, a vi ćete je vrlo intenzivno osetiti. Sledeća nedelja je samo uvod u fazu koja će potrajati skoro do kraja novembra, pa ove dane možemo da doživimo kao pripremni period. Kako su u pitanju vrlo intenzivne emocije, veoma je važno da ih prihvatimo kao nešto što će nam pomoći da se transformišemo u bolju verziju sebe. Neke Ribe će ovo osetiti kao poriv da zakopaju malo dublje u psihu i probaju da shvate gde leži glavni problem i kamen spoticanja. Primetićete da postajete radoznaliji kada su u pitanju tabu teme, psihologija, astrologija, ezoterija ili neke druge tehnike koje nisu egzaktnog karaktera. Nekada ovo može da bude pokrenuto i potisnutim strahovima, pa je sada dobro vreme suočiti se s njima. Želećete sve da saznate o svim tajnama podsvesti da biste mogli da se i konačno oslobodite. Nekada ovo bude podstaknuto mističnim iskustvom ili lucidnim snom. U praktičnom smislu, ovo je vreme pročišćenja i sagorevanja svih dotrajalih stvari, pa ćete, u skladu s tim, i početi da pravite neku vrstu raspremanja. Možete i bukvalno bacati stare stvari, raspremati podrume, garderobere, tavane i sva mesta koja su natrpana, a da vi i ne znate šta sve čuvate. Potrebno je otpušiti, osloboditi prostor za nove stvari, kako u duhovnom tako i u bukvalnom smislu.

LJUBAV: Kada čovek svesno ulazi u fazu transformacije, koja nije uvek prijatna, uglavnom je podstaknuta nekim jakim motivom. Ima li jačeg motiva od ljubavi? Ljubav je verovatno ta sila što vas pokreće i daje vam hrabrost da raščistite neke stvari. Želite da budete u stanju da se dajete istinski, potpuno i bez kalkulacije. Ovo je faza vrlo jakih emocija i strasti u kojima vaše telo postaje transformisano. Ribe koje su zauzete poželeće nekuda da otputuju s partnerom, ali i da oprobaju neke nove stvari kada je seks u pitanju. Jaka je i plodnost, pa ukoliko planirate proširenje porodice, ovo je dobro vreme, čak i za veštačku oplodnju. Porođaji su sada uglavnom carskim rezom. Slobodne Ribe mogu upoznati neverovatnu osobu na nekom putovanju ili na fakultetu, ali je moguće i da se neka osoba vrati iz prošlosti, pa pokrene lavinu uspavanih strasti.

ZDRAVLJE: Ovo je vreme kada se možete regenerisati, ali je potrebno da uložite neki trud. Moguće su intervencije, a osetljive su genitalije.

SAVET + Otputujte nekuda, prijaće vam promena

