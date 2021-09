Proporcije vagine – šta je malo, a šta veliko u odnosu na prosek

Vagina je mišić koji se poput svih drugih u telu steže i opušta. Do opuštanja dolazi usled manjka vežbi i porođaja, a najpoznatije su Kegelove vežbe kojima se jačaju njeni mišići.

Sve vagine se proširuju za vreme seksa, a broj odnosa ne utiče na veličinu. Prema studiji na više od 200 žena, vaginalni kanal je u proseku dug 9,6 cm (poput veličine sjaja za usne), a širok od 2,5 do 3,5 cm.

Velike usne

Spada u spoljne delove stidnice koji štite vaginu ili matericu i okružuju male usne. Velike usne u proseku su duge oko 8,1 cm – što odgovara veličini prosečnog laka za nokte. Ipak, raspon veličina je znatno veći od toga – u studiji iznosi od 4,5 do 11,5 cm. Veličina usana nema veze s veličinom vagine, a zanimljivo je da se usne smanjuju kako žena stari.

Male usne

Nazivaju se još i unutrašnjim usnama, a one okružuju sami otvor vagine. Zanimljivo je da je leva mala usna u proseku nešto šira – oko 2,1 cm, a desna oko 1,9 cm. Leva mala usna je u proseku duga oko 4 cm, dok je desna duga oko 3,8 cm. Kao i kod veličine velikih usana, ni veličina malih nema veze s veličinom vaginalnog otvora tj. kanala.

Klitoris

Kao i kod drugih delova tela, postoji zaista velik raspon veličine klitorisa od žene do žene. Klitoris se još naziva dražicom, a jedina uloga mu je seksualno zadovoljstvo. Prosek širine klitorisa iznosi oko 0,8 cm (dok raspon širine akterki u studiji iznosi od 0,2 do 2,5 cm). Prosečna dužina iznosi 1,6 cm, s rasponom od 0,4 do 4,0 cm. Veličina samog klitorisa nema utecaja na intenzitet ženskog zadovoljstva.

Autor: