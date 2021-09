SPAVALA SAM SA 16.000 LJUDI! Ljubav mog života to ZNA i voli me i dalje!

Ešli Klark Hafman otkrila je sve detalje iz svog života u poslednje dve decenije, koji su izazvali pravu buru reakcija na društvenim mrežama.

Britanka Ešli Klark Hafman podelila je sa čitavim svetom da je spavala sa čak 16.000 osoba, a da je tu informaciju o njenom životu nedavno saznala i njena verenica, koja je, uprkos tome, i dalje voli svim srcem.

Ta bivša prostitutka, koja je sada aktivna na društvenoj mreži TikTok, upravo je sa svojim pratiocima kroz seriju video-zapisa podelila šta je sve prošla tokom života i kako je izgledalo njeno bavljenje najstarijim zanatom na svetu.

- Tokom dve decenije bavljenja prostitucijom, spavala sam sa 16.000 osoba. Moja verenica to zna i voli me uprkos svemu što sam radila - istakla je Ešli, koja je odlučila da govori o svom životu kako bi devojkama, koje eventualno nameravaju da prodaju svoje telo, ukazala na to šta sve može da ih snađe i koliko je taj posao zapravo težak.

Prema njenim rečima, zbog prostitucije trenutno pati od posttraumatskog stresa, redovno ima noćne more, ali i problem da izgradi poverenje u ljude.



- Kajem se zbog mnogo stvari koje sam uradila, ali najviše zbog toga što sam ostavljala ljude koji su me voleli, što nisam cenila svoje telo i što nisam imala samopoštovanja - naglasila je ona i poručila kako je sada sve to iza nje, kako više ne radi kao seksualna radnica, niti konzumira drogu.

Poručila je i da je svesna svih grešaka i da se i dalje bori da se promeni.

Njeni snimci su izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama, a kako je otkrila, većinom su komentari pozitivni i ohrabrujući, budući da joj je veliki broj ljudi zahvalio na iskrenosti, upućujući joj podršku da istraje u svojoj borbi.

